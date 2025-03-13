Siber Güvenlik Kanunu, TBMM'de yapılan oylamayla kabul edildi. İşte yeni yasa hakkında bilmeniz gerekenler.

Bir süredir Türkiye’de “Siber Güvenlik Kanunu” teklifi gündemdeydi. Verilerin korunması, ifade özgürlüğü ve özel hayat gizliliği gibi konularda kısıtlamalara yol açabileceği endişeleriyle eleştirilen bu kanun, meclise sunuldu. Kanun, genel kurulda 102’ye karşı 246 oyla kabul edildi.

Kanunun kabul edilmesiyle bazı maddelerde değişiklikler yapıldı. Örneğin kurulun başkanına arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifade çıkarıldı. Ayrıca bir başka maddede yer alan “veri sızıntısı” ifadesi “siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı” şeklinde değiştirildi.

Kanunda öne çıkan bazı kısımlar şu şekilde: