Türkiye’de elektrikli araç pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Piyasada yüzde yüz elektrikli markaların satış rakamları da resmi verilere yansıdı. Bu yıl için yaklaşık 25 bin adetlik satış bekleyen marka temsilcileri pazarın 2024 yılında vites artıracağı kanaatinde.

Ağustos ayında 5 bin 174 adetlik otomobilin satıldığı pazarda, yılın ilk 8 ayı sonunda satış rakamı 18 bin 656’ya yükseldi. Yerli elektrikli araç Togg T10X, üretim artışı için vardiya sayısının artırılmasının ardından listede zirveye yükseldi. 3 bin 400 adetlik satış gerçekleştiren araca ilgi sürüyor.

Bu süreçte Renault 2538, MG 2264, Opel 1546, BMW 1497, Mercedes 1184, Volvo 976, Citroen 898, Skywell 671, Fiat 646, Dacia ise 604 adetlik satışla sektöre hareket getiren markalar ve modeller oldular.

İkinci elde de tercih elektrikli arabalara kaymaya başladı:

İkinci el online pazarda elektrikli araç satışlarında ağustos ayında 606 adet araç satışı gerçekleştirildi. Ülkemizde 8 aylık dönemde elektrikli araçların toplam satıştaki payı da yüzde 0,9’dan yüzde 3,9’a çıkarak önemli bir sıçrama kaydetti.

Vatandaşın elektrikli araçlara yönelik ilgisi artarken fiyatlarının da nasıl şekillendiği merak ediliyor. Ülkemizde satılan en ucuz elektrikli otomobillerden bazılarının fiyat skalasına baktığımızda MG4’nin 1 milyon 200 bin TL, Opel Corsa-e’nin 1 milyon 225 bin TL, Togg T10X’in 1 milyon 230 bin TL, Fiat 500e’nin ise 1 milyon 340 bin TL başlangıç fiyatlarıyla satıldığını söyleyebiliriz.

Elektrikli arabalar maliyeti de azaltıyor:

İçten yanmalı motor yerine elektrikli motor ve bataryalarıyla çalışan araçların çevre dostu olarak kabul edildiğini ve sessiz bir kullanım vadettiğini vurgulayan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri; diğer araçlara nazaran yakıtta ucuzluk sunan elektrikli araçların enerji maliyetinin düşük olmasının tercihte etkili olduğuna dikkati çektiler.

Pazar daha da genişleyebilir:

Türkiye piyasasında yeni olmasına rağmen elektrikli araç pazarının genişleme potansiyeli bulunduğunun altını çizen Otorapor yetkilileri şu değerlendirmede bulundular: “Rakamlardan da anlaşılacağı üzere elektrikli araç pazar payı artıyor. Şarj sorununun giderilmesi, araç menzillerinin artırılması ve altyapısının sağlanması ile birlikte elektrikli araç kullanımı vatandaşın öncelikli tercihi olacaktır. Bunun sağlanması için sektöre yönelik yeni teşviklerin sunulması da satışların daha cazip hale gelmesine etki edecektir. Biz de bazı şubelerimizde bulundurduğumuz şarj noktalarımızla da sektörel hizmet verirken bu sektörün altyapısını daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.”

Şarj istasyonu hizmeti veren Otorapor bayileri şunlar:

ANTALYA: Otorapor Antalya Kepez Oto Ekspertiz

​İZMİR: Otorapor İzmir Gaziemir Oto Ekspertiz

​BURSA: Otorapor Bursa Osmangazi Yeni Yalova Yolu Oto Ekspertiz

​DENİZLİ: Otorapor Denizli Sümer Oto Ekspertiz

​ELAZIĞ: Otorapor Elazığ Oto Ekspertiz

​ZONGULDAK: Otorapor Zonguldak Çaycuma Oto Ekspertiz

​ANKARA / ÇANKAYA:​Otorapor Ankara Çankaya Anıttepe Oto Ekspertiz

Detaylı bilgi için buradaki Otorapor Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları sayfasına da göz atabilirsiniz.