Dolar kurunun son bir ayda yüzde 10 civarında artış göstermesi, sıfır otomobil fiyatlarını doğrudan etkiledi. Uzmanlar, yüzde 5'e kadar olacak kur zamlarına ek olarak 60 bin TL civarında da ÖTV artışı olacağını düşünüyorlar. Bazı otomobil markaları kasım ayını beklemeden fiyat listelerini güncellemeye aldıklarını duyurdular.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, otomotiv fiyatlarına kur zammı beklendiğini aktarmıştık. Fiyatlara yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında yapılması muhtemel kur zammı, araçların ÖTV dilimlerini değiştirecek ve bu da kafadan 60 bin TL civarında ekstra zam olarak tüketiciye yansıyacaktı. Beklenen zam, kasımı beklemeden gelecek gibi görünüyor. Zira bazı markalar, fiyat listelerini güncellemeye almaya başladıklarını duyurdular.

Türkiye'deki en çok satan otomobil markalarının başında gelen Renault, an itibarıyla fiyat listelerini kapatmış durumda. Ayrıca, eylül ayının en çok satan SUV modeli olan Duster'ı bünyesinde barındıran Dacia da fiyat listesini kapattı. Bu iki markanın diğer otomotiv şirketlerini harekete geçirmesi ve fiyat listelerinin diğer markalarca da değiştirilmesi bekleniyor. Şayet bu durum şu günlerde gerçekleşmez ise kasım itibarıyla yeni fiyatları kesin olarak göreceğiz.

İşte Renault'un internet sitesinde yer alan mesaj

Renault denince akıllara gelen ilk model, elbette Clio. Şirketin en çok satan modellerinden bir tanesi olan Clio, bu güncellemeden önce 178 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyordu. Aracın doluluğu arttıkça fiyat da 232 bin TL'ye kadar yükseliyordu. Yeni fiyatlar, yapılacak güncellemeden sonra belli olacak. Bu arada; benzer şekilde Megane'ın bugüne kadarki başlangıç fiyatının 237 bin TL olduğunu ve farklı donanım özelliklerine göre 425 bin TL'ye kadar yükselebildiğini hatırlatalım.

Dacia da Renault'un yolundan gitti

Renault'un alt markası olarak bilinen Dacia'nın en popüler modellerinden bir tanesi ise elbette Sandero Stepway. Aracın ekim ayı için belirlenmiş olan başlangıç fiyatı 203 bin 900 TL'ydi. Sandero Stepway'in en dolu paketini satın alan bir tüketicinin ise 225 bin 900 TL ödeme yapması gerekiyordu. Bu küçük SUV'un yeni fiyatının ne olacağı da şimdiden merak konusu.

Diğer markalarda durum nasıl?

İçeriğimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi, kur farkını yansıtacak ilk şirketler Renault ile Dacia oldu. Diğer otomotiv şirketlerinin internet sitelerinde, mevcut fiyatlardan satışların devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda, şirketlerin resmi internet sitelerinden aldığımız 19.10.2021 tarihli bazı fiyatlar şöyle;