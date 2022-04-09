Sıfır Otomobil Satışları Düştü: İkinci El Satışları Arttı!

Otomobil şirketlerini büyük ölçüde etkileyen çip kriziyle birlikte, sıfır araç satışları da düşüşünü sürdürüyor. Tüm dünya ekonomisinin sarsıldığı şu günlerde, tüketiciler ikinci el otomobillere yönelmeye devam ediyor.

Tüm dünyada halihazırda devam eden ve gün geçtikçe büyüyen çip krizi otomotiv üreticilerini vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanılan bu kriz sebebiyle showroomların boş kaldığını ve çok sayıda firmanın üretimlerinde yaşanan aksaklıklardan bahsetmiştik.

Krizin etkilerinin giderek büyümesiyle birlikte de otomobil satışları da büyük ölçüde etkilendi. Sıfır otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre büyük bir düşüş yaşadı. Tabii bunun sebebini sadece çip krizine bağlamak da doğru olmayacaktır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle artan fiyatların da bu düşüşte büyük bir etkisi var.

Sıfır otomobil satışları büyük bir düşüşte

Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, yaptığı açıklamalarla ülkemizin içinde bulunduğu durumda satışların ne kadar etkilendiğini gözler önüne serdi. Sakarya’nın açıkladığı rakamlara göre sıfır araç satışları geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana yüzde 34 düşerken, ikinci el otomobil satışlarının yükselişe geçtiği görülüyor. İnsanların büyük bir çoğunluğunun ekonomik durumları sıfır bir otomobil almaya el verişli olmadığı için ikinci el otomobil tercih ediyor. Bu sebeple de sıfır araçların satışındaki düşüş devam ederken, ikinci el satışları artışa geçiyor.

Sakarya, ikinci el otomobil fiyatlarındaki KDV’nin yüzde 1’den 18’e çıkmasının satışlarda olumsuz bir etkiye sebep olacağını düşünmediğini ve bu düzenlemenin daha çok bayilerin karını etkileyeceğini söyledi. Şu anki ikinci el satışların Şubat ayından yaklaşık yüzde 40 daha fazla olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıldan daha yüksek bir satış oranına sahip ikinci el araçların yanı sıra, yükselişte olan bir diğer kategori ise SUV araçlar oldu. Uğur Sakarya, SUV araçların ülkemizde daha sık tercih edilmeye başlandığını ve sedan otomobillerin popülasyonunun azaldığını açıkladı. Son aylarda ODD raporlarına göre en çok tercih edilen segment olan SUV araçların yükselişinin, ilerleyen zamanlarda da artarak devam edileceği ön görülüyor.