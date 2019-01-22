Mad Box'ın Konsept Görselleri Paylaşıldı

Ian Bell'in dünyanın en güçlü oyun konsolu olacağını iddia ettiği Mad Box'ın ilk konsept tasarım görüntüleri bizzat Bell tarafından paylaşıldı.

İki hafta önce gerçekleştirdiği açıklama ile PC’ler ile yarışacak dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü oyun konsolunu geliştirdiklerini açıklayan Slightly Mad Studios CEO’su Ian Bell, Mad Box isimli konsolun konsept görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Yeni Xbox ve PlayStation modellerinden daha güçlü olacağı iddia edilen Mad Box, hala geliştirme aşamasında ve lansmanına oldukça uzun bir süre bulunuyor. Dolayısı ile bu görüntülerin nihai ürün ile birebir tutarlılık göstereceğinin bir garantisi bulunmuyor.

Konsept görüntüler hakkında konuşmak gerekirse Mad Box’un şu ana kadar satışa sunulan tüm oyun konsollarından daha şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Parlak yüzey ve LED aydınlatma, konsolu gerçek bir oyuncu ekipmanı gibi gösteriyor.

Mad Box’un oyun kolları, Xbox benzeri bir dizilime sahip olsa da çok daha dikey bir tasarıma sahip. Bu tasarımın iyi bir tutuş hissi oluşturması bakımından ne kadar başarılı olacağı bilinmez ancak rakiplerine göre daha büyük bir oyun kolu olduğu kesin.

Mad Box oyun kollarının en dikkat çeken özelliği ise ortada bulunan dokunmatik ekran. Oynanan içerik ile ilgili bilgilerin gösterileceği bu ekran bazı özel kontroller de sağlayacak. Hatta ihtiyaç halinde bir dokunmatik QWERTY klavyeye dahi dönüşebilecek.

Ian Bell ayrıca Mad Box’ın ücretli bir çevrimiçi abonelik sistemine sahip olmayabileceğini de duyurdu. Bunun yerine kullanıcıların konsolda vakit geçirdikçe gerçek para kazanabilecekleri reklamlar gösterilecek. Fakat bu yöntem şu an için yalnızca fikir aşamasında.

Dürüst olmak gerekirse oyun konsolu üretmek, PC toplamak kadar basit bir konu değil. Bu nedenle Mad Box hakkında gerçek bir yorum yapmak için önümüze somut bir ürün gelmesi gerekiyor. Bununla birlikte Mad Box’ın sektöre getireceği yenilikler, PlayStation ve Xbox’un geliştirilmesi açısından da önemli olacaktır.