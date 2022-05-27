Sinema Biletlerinde Yüzde 0 Vergi Yıl Sonuna Uzatıldı

Sinema biletlerindeki yüzde 0 eğlence vergisi uygulaması uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre vatandaşlar, 31 Aralık 2022'ye kadar aldıkları biletlerde ekstra vergi ödemeyecekler. Yeni yılda ne olacağı ise henüz belli değil.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli bir Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. 5613 sayılı karara göre COVID-19 nedeniyle yüzde 0'a düşürülen sinema biletlerindeki "eğlence vergisi" bir süre daha yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre vatandaşlar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar sinema biletleri için eğlence vergisi ödemeyecekler. Bu uygulama, ilk olarak geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilmiş ve birkaç kez de uzatılmıştı. Alınan kararla yüzde 0 eğlence vergisi uygulaması bir dönem daha uzatılmış oldu.

Sinema biletlerinden yüzde 10 eğlence vergisi alınıyordu

COVID-19 pandemisinden önce sinema bileti alan vatandaşlar, yüzde 10 eğlence vergisi ödüyorlardı. İşte bu oran, COVID-19 nedeniyle yüzde 0'a düşürüldü. Bir yıldan uzun süredir yüzde 0 olan vergi kalemi, bir süre daha yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek. 31 Aralık 2022'den sonra ne olacağı şimdilik belli değil.

Şayet sinema biletlerindeki yüzde 0 vergi uygulaması 31 Aralık'ta sona ererse, fiyatların otomatik olarak yüzde 10 zamlanacağını söyleyebiliriz. Ancak o gün geldiğinde nasıl bir karar çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na buradan ulaşabilirsiniz.