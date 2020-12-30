Sinopharm: Koronavirüs Aşımız Yüzde 79,3 Etkili

Çinli ilaç şirketi Sinopharm, son testlerde geliştirmiş olduğu koronavirüs aşısının yüzde 79,3 etkili olduğunu açıkladı. Sinopharm, testlerin tamamlanmasının ardından aşının onaylanması için başvuruda bulunacak.

Koronavirüs aşısı ile ilgili olarak çalışmalarını sürdüren Çinli şirketlerden biri olan Sinopharm, geliştirmiş olduğu aşılardan birinin COVID-19’a karşı yüzde 79,3 etkili olduğunu açıkladı. Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre söz konusu aşı, üçüncü ve son aşama testlerinden sonra onaya hazırlanacak.

Sinopharm, geliştirmiş olduğu aşının en azından test aşamasında yüzde 79,3 etkili olduğunu açıklasa da henüz nakliye ve saklama koşulları gibi detaylar ve hakkında bir açıklamada bulunulmadı. Bu nedenle aşının onay alıp almayacağı konusunda bir tahmin bulunmuyor.

Sinopharm'ın Wuhan'daki birimi de COVID-19 aşısı geliştirdiğini açıklamıştı

Daha önce Sinopharm'ın Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de bir COVID-19 aşısı geliştirdiğini açıklamıştı ancak bu aşının etkinliğine dair bir bilgi paylaşılmamıştı. Çin’de Sinopharm dışında dört biyoteknoloji ve ilaç şirketi daha COVID-19 aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.