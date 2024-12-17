Sırbistan’da yetkililerin, gazetecileri izlemek için telefonlarına casus yazılım yüklediği ve adli araçları kötüye kullandığı ortaya çıktı.

Sırbistan'da yetkililerin, aktivistlerin ve gazetecilerin telefonlarını hackleyerek casus yazılım yükledikleri iddia edildi. Amnesty International, Sırp polisinin, Cellebrite araçları kullanarak bu kişilerin cihazlarına izinsiz erişim sağladığını ve gerçek olmayan gerekçelerle gözaltına aldığını belirtti.

Sırbistan polisinin aktivistlerin ve gazetecilerin telefonlarını hacklemek için casus yazılım ve mobil cihaz hackleme araçları kullandığı ortaya çıktı. İsrailli Cellebrite şirketi tarafından üretilen bu araçlar, aslında kolluk kuvvetlerine adli amaçlarla cihazların kilidini açmada yardımcı olmak için tasarlanmış.

Gazetecilere uygulanan gözaltı süreci

Sivil toplum üyelerinin telefonlarına el konulup çeşitli gerekçelerle gözaltına alınmalarının ardından ek prosedürler (uyuşturucu testi ve psikolojik değerlendirmeler) nedeniyle gözaltı süreleri uzatılıyor. Bu süre içinde yetkililer, telefonlara erişim sağlıyor ve muhtemelen devlet tarafından geliştirilen "Novispy" adlı casus yazılımı yüklüyorlar. Amnesty International, bazı cihazların güncellenmiş Qualcomm güvenlik açıkları kullanılarak hacklendiğini belirtiyor.

Sırp haber sitesi FAR'ın başkan yardımcısı Slaviša Milanov ve genel yayın yönetmeni, Sırp yetkililer tarafından durdurulup telefonlarına el konuldu. Telefonlar iade edildiğinde, veri ve Wi-Fi'nin kapatıldığı ve uygulamaların çok fazla enerji tükettiği gibi değişiklikler fark ettiler. Milanov, Android cihazı Xiaomi Redmi Note 10S'in geri alındığında ekstra yazılım çalıştırdığını ve polise şifresini vermemiş olmasına rağmen 1,6 GB veri çıkarıldığını belirtti.

Cellebrite kıdemli direktörü Victor Cooper, Amnesty International'ın sorularına yanıt olarak, şirket ürünlerinin kullanıcı sözleşmesine göre yalnızca yasal olarak onaylanmış soruşturmalar veya mahkeme emirleri doğrultusunda kullanılmak üzere lisanslandığını belirtti. Ayrıca yaptığı açıklamada, Cellebrite'in teknolojilerinin iddia edilen kötüye kullanımını araştırdığını ve ilgili kurumlarla iş birliği yaparak gerekli yaptırımları uygulamaya hazır olduklarını söyledi.