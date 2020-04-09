Şırnaklı Avukat, Çin'in Devlet Başkanını Mahkemeye Verdi

Şırnak Barosu avukatlarından Mehmet İhsan Kalkavan, Çin Devlet Başkanı’nı koronavirüsün dünyaya yayılmasında 'ihmali' olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde başlayıp sonrasında 200’e yakın ülkeye yayılan koronavirüs salgını, şu sıralar tüm dünyanın ana gündemi olmuş durumda. Her ülke, bu virüsten en kısa sürede kurtulmak için mücadele verirken salgının merkez noktası Çin ise virüsten büyük ölçüde sıyrılıp eski düzenine geri dönmeye başladı.

Virüs hakkında Çin’i suçlayan kişilerden birisi olan Şırnak Barosu avukatlarından Mehmet İhsan Kalkavan, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping’i koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında 'ihmali' olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kalkavan yaptığı açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundum. Herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir” dedi.

COVID-19 nasıl ilerledi?

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde bir egzotik hayvan pazarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, ilk aylarında Çin’de çok sayıda insanı enfekte etti. Bu süreçte bazı geçici önlemler alınırken pek çok ülke virüsün bu kadar ciddi boyutlara ulaşacağını tahmin etmiyordu. Avrupa’da yayılmaya başlayan virüs, İtalya başta olmak üzere İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde artış gösterdi. Sonrasındaysa ABD’ye sıçrayan virüs, ülkemizin de içinde bulunduğu 200’e yakın ülkeye yayıldı. Dünya virüs salgınıyla uğraşırken Çin, virüsü kontrol altına aldıklarını açıklayarak bazı tepkilerin oluşmasına neden oldu.

Avukat Mehmet İhsan Kalkavan ise Çin Başkanı Şi Cinping’i bu süreçte virüsün diğer ülkelere yayılmasını engellemek için önlem almamakla suçluyor. Davanın sonucu nasıl olacak önümüzdeki süreçte göreceğiz.