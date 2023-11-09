Savaş sonrası toparlanmaya çalışan ülkenin cam ihtiyacının karşılanması için kurulan Şişecam, adım adım büyüyüp bir dünya devi oldu. Özellikle araba camı alanında öne çıkan şirketin çok güzel bir hikâyesi de var.

Ev eşyaları başta olmak üzere evlerin ve iş yerlerinin pencerelerinde, otomobillerde ve diğer birçok alanda kullanılan cam malzemenin günümüzdeki en büyük üreticisi Şişecam şirketi.

Kuruluş kararından temel atmaya, oradan da adım adım ilerlemeye kadar özel bir hikâyesi olan Şişecam şirketine hep birlikte göz atalım.

Şişecam’ın kuruluşunda İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın eli var.

Savaş sonrası toparlanma dönemlerinde olan Türkiye’nin cam ihtiyacını karşılamak için cam fabrikası kuruldu. Bu fabrikayı kurma görevi ise Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Türkiye İş Bankası’na verildi.

Temel atma törenlerine Başvekil İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal Bayar katıldı. Böylelikle ilk temel Beykoz Paşabahçe’de atıldı. 1934 yılında kararın alınmasının ardından 1935 yılında ilk üretim gerçekleştirildi.

Atatürk temel atma törenine davet edildi. Gelemeyeceği için bir telgrafla cevap verdi.

Temel atma töreninde yer alamasa da daha sonra, yeni tamamlanmış fabrikayı ziyaret etti.

Fabrikalı üretime geçişleri çok geç olmadı.

Kurulduğu yıllarda daha el emeğine dayalı üretim gerçekleştiriliyordu. 1946 yılında Hanrez firmasından 6 adet tek kollu şişe üretim makinesi ve 1948 yılında Skoda’dan 2 adet şişe makinesi satın alındı.

1950’li yıllara geldiğimizde Marshall Yardım Planları ile ABD’den 4 tane otomatik cam şişe üretim makinesi satın alındı. Otomatik makineler ile de seri üretim hızı arttı ve 5000 ton üretim kapasitesine erişildi. 1955 yılında ise mekanik üretim faaliyetlerine girildi ve fiyat istikrarı için İstanbul, Ankara ve İzmir’de mağazalar açıldı.

İlerleyen yıllarda ihracata başlandı.

50’li yılların sonunda Kıbrıs’a şişe ihraç edilmesinden sonra Paşabahçe 1960 yılında ilk ihracatını yaptı. 1966 yılında Türk-Alman iş birliği ile cam boru ve laboratuvar makinesi üretmek için TACAM Fabrikası kuruldu. Yani 1960’lı yıllar Şişecam için yurt dışına açılan kapı oldu.

1966 yılında ilk otomobil camı üretimi, Kocaeli şehrinin Çayırova ilçesinde üretildi. 1993 yılında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilk modern otocam fabrikasını kuruldu ve yıllar içinde otomobil, hafif ticari ve ağır ticari araç camları üretilmeye başlandı.

Zamanla elbette bu konuda uzmanlaşıldı ve Şişecam, Türkiye’nin lideri oldu. Avrupa'da ise otomotiv camı üretiminde dördüncü sırada yer alıyor.

Avrupa’nın en önemli tedarikçilerinden biri konumunda.

Şişecam, Türkiye’nin en büyük otomotiv camı üreticisi olmasının yanında Avrupa’nın önemli otomotiv markalarıyla da birlikte çalışıyor. Yani otomotiv üreticilerinin tedarikçi markası konumunda yer alıyor.

Çalıştığı markalar arasında Audi, Bentley, BMW, Hyundai, Toyota, Ford ve Volswagen gibi markalar yer alıyor. Ayrıca Dacia, Nissan, Renault, Skoda, Stellantis, Lada, Man ve Daimler gibi isimlerle de çalışıyor.

Şişecam, otomotiv camı dışında ne üretiyor?

Şişecam'da otomotiv camı dışında düzcam başlığı altında beyaz eşya camı, güneş enerjisi camları ve mimari camlar da üretiliyor. Bu üretim kapasitesi açısından da Şişecam, Avrupa’nın birincisi ve dünyanın beşincisi konumunda.

Cam ev eşyaları ile 140 ülkede var olan Şişecam, hepimizin bildiği ve eskiden iştiraki olan Paşabahçe ile de tamamen birleşmiş durumda. Aynı zamanda diğer iştiraklerinden Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam da Paşabahçe ile beraber Şişecam çatısı altında birleşti.

Adım adım ilerleyen Şişecam’ın günümüzdeki değeri ise oldukça fazla.

Şişecam 4 kıtada ve 14 ülkede hizmet veriyor. Toplam 45 fabrika ve 22 bin çalışana sahip olan Şişecam, 150'den fazla ülkede de satış gerçekleştiriyor. Şirketin piyasa değeri şu an 150 milyar TL civarında.

Bir kısmı halka açılan Şişecam’ın hisselerinin %50,93’ü İş Bankası’na, %6,04’ü Efes Holding’e, %0,05’i Anadolu Hayat Emeklilik’e, %42,98’i de Halka Açık’tır.

Kuruluş kararında, kuruluşunda, temel atma töreninde ve adım adım ilerlemesinde Mustafa Kemal Atatürk, Celal Bayar ve İsmet İnönü gibi isimlerin olduğu şirket elbette bu kadar büyüyecekti. Günümüzde de bir Türk şirketi olarak yurt dışında yükselmeye devam ediyor.