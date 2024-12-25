Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile Sivas'a teknopark kurulmasına karar verildi. 4.438,28 metrekare büyüklüğündeki araziye yüksek katma değerli teknolojiler de geliştirilebilir.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, Sivaslı vatandaşlarımızı sevindirecek bir karar yayımlandı. Yayımlanan karar ile Sivas'a teknopark kurulmasına karar verildi.

"Bilim parkı" olarak da bilinen teknopark, kurulduğu şehirler için kritik önem arz ediyor. Üniversiteler bünyesinde kurulan teknoparklar, buralarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmasına olanak tanıyor. Maddi anlamda da büyük desteklerin sunulduğu merkezlerde yüksek katma değerli teknolojiler geliştirilebiliyor.

İşte Resmî Gazete'de yayımlanan karar:

Ekli kroki ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince kabul edilmiştir.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararın krokisinde, Sivas'a kurulacak teknoparkın 4.438,28 metrekare büyüklüğündeki bir alana yerleşeceğini görüyoruz. Girişimciler, buraya inşa edilecek binalarda araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürecekler.