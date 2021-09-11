Gördükleri halüsinasyonlar, sanrılar ve garipten sesler, şizofreni hastalarının gerçeklik ile olan bağlantısını çoğu zaman koparıyor. Nasıl bir dünyada yaşadığını göstermek isteyen bazı hastalar, gördükleri şeyleri resme dökerek bizleri bir nevi kendi zihinlerine davet ediyorlar.

İnsanın başına gelebilecek en kötü hastalıklardan biri: şizofreni. Olmayan sesleri duymak, hayali arkadaşlar, hatta yaratıklar görmek şizofreni hastalarının dünya ile olan o gerçek bağlantının kopmasına ve zamanla daha da kötüleşmesine yol açıyor.

Gerçek ile gerçek dışı olayları birbirinden ayırt etmekte zorlanan şizofreni hastaları, çoğu zaman gördüğü şeyleri resme dökerek kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Bu çizimler her ne kadar ürkütücü gibi gelse de şizofreni hastalarının soyutsal kavramlarını, ruhlarındaki boşluğu ve çaresizliklerini acı verici bir şekilde yansıtıyor.

Henüz 17 yaşındayken şizofreni tanısı konulan Kate Fenner

Kate Fenner şu anda 20'li yaşlarında ve 17 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. Hastalığın ilk evrelerinde gördüğü hayali şeylerden korkan ve bu yüzden kendini dünyadan dışlanmış hisseden Kate, gördüğü şeyleri çizmenin ona iyi geldiğini belirtiyor. "Halüsinasyonlarımın çoğunu çiziyorum, çünkü çizim bununla başa çıkmama yardımcı oluyor" diyen Kate, sürekli korkutucu gözler, sinekler ve büyük gözleri olan tuhaf yaratıklar gördüğünü belirtiyor. Dilerseniz yaptığı çizimlerle Kate'in dünyasına daha yakından bakalım.

Kate'in çizimlerinden birkaçı;

Anlattığına göre Kate, kendini aynada böyle görüyormuş;

Kate'in halüsinasyonlarında ona şarkı söyleyen kuş;

Kate'e sürekli evi ateşe vermesi gerektiğini söyleyen sinek;

"Onların güzelliklerini çalarsam, belki ben de güzel olurum"

ErosPram adlı bir Reddit kullanıcısının üç hayali arkadaşı; Boşluk, Küçük, Şeytan

Rahatsızlığını Reddit'de diğer insanlarla paylaşmak isteyen ErosPram, ana okulundan beri ona hayatında eşlik eden Boşluk, Küçük ve Şeytan adlı hayali arkadaşlarından bahsediyor. Boşluk ve Küçük'ün sadece seslerini duyabildiği, Şeytan'ı ise görebildiğini belirten ErosPram, en büyük zorluğu hep Şeytan'ın çıkardığını belirtiyor.

ErosPram'in anlattığına göre Şeytan, kadına sürekli negatif yorumlarda bulunuyor ve dinlenmediğini hissettiği anda sesini duyurmak için bağırmaya başlıyor. Şeytan'dan korkmak yerine onu özellikle kalabalık alanlarda görmezden gelmeyi başarabildiğini belirten ErosPram, Şeytan'ın ondan nefret ettiğini ve sürekli cehenneme gitmesini istediğini söylediğini dile getirmiş. Kullanıcılar, ErosPram'den şeytanın nasıl göründüğüne dair bir çizim yapmasını istemiş.

Ortaya çıkan sonuç:

ErosPram, kullanıcıların Şeytan bu çizimin hakkında ne düşünüyor sorusuna "Resim konusundaki yeteneğimin de kendim gibi umutsuz vaka olduğunu söylüyor. Ama bence sorun yok, kesinlikle ona benziyor" yanıtını veriyor.

Şizofreni hastası Karen Blair'in 1929 yılında çizdiği resim:

Eric Baumann'ın kendi zihninin yansıması;

Akıl hastanesinde yatan bir şizofrenin yaptığı çizim:

Bir şizofreni hastasının intihar etmeden çizdiği son resim:

Sürekli halüsinasyon gören bir şizofreni hastasının gördüğü yaratık:

Johfra Draak'ın çizdiği iki başlı yaratıklar:

Yine Draak'ın kendi karışık zihniyle yorumladığı "Dante'nin Cehennemi"

1991 yılında gördüğü sanrılara daha fazla dayanamayıp intihar eden ressam Bryan Charnley

1968 yılında henüz 18 yaşındayken sinir krizleri geçirmeye başlayan ve zamanla halüsinasyonlar, sanrılar görmeye başlayan Charnley, tüm bu zorluklara rağmen Central School Sanat ve Tasarım Okulu'nu kazanmayı başardı.

Charnleys'in hayatı epey zorlayıcıydı, okulda geçirdiği sinir krizleri, gördüğü halüsinasyon genç adamı ilaç tedavisine başlamaya itti ve Charnley, ilaç tedavisi yeterli gelmediği için 6 yıl boyunca elektroşok tedavisi görmek zorunda kaldı. 41 yaşına geldiği zaman yaşadığı acılara dayanamayan, ancak bu süre zarfında birbirinden etkileyici eserler çıkarmayı başaran Charnley, son portresini çizdikten sonra intihar etti. Charnley'nin ardında ne kadar zorluk yaşadığını gösteren çizimler kaldı.

Charnley'nin çizdiği resimler:

Charnley'nin kendi portresi:

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