The Walking Dead 5. Sezon Oyununa Dair Yeni İddialar

Geçtiğimiz günlerde sevilen oyun The Walking Dead Sezon 3’ün devamı olacağı söylenen A Fatal Fronter bölümü ile ilgili birtakım söylentiler ortaya çıktı. Oyun, hikaye ve diğer pek çok detayla ilgili ip uçları olduğu söylenen bilgiler veren kaynak oyunun hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

İlk bölümü 2012 yılında Telltale Games tarafından geliştirilip yayınlanan sevilen oyun The Walking Dead en son 2018 yılının Temmuz ayında The Final Season ismiyle piyasaya sürülmüş ve büyük beğeni almıştı. Oyunun hayranları oyunla ilgili aylarca konuşmuş ve yeni sezonun gelip gelmeyeceği büyük tartışmalara konu olmuştu. Yaklaşık 2 senedir sessizliğini koruyan oyuna dair bu hafta içerisinde bazı kaynaklar tarafından yeni iddialar ortaya atıldı.

Oyunla ilgili bazı haberler yayınlayan kaynaklar The Walking Dead: A Fatal Frontier ismini taşıyacak 5. sezon oyununun geliştirilmekte olduğunu iddia etti. Telltale Games tarafından sıcak bakılmayan yeni oyun fikrine Skybound Games’in el attığı ve oyun üzerinde çalışmaların başladığına vurgu yapıldı. Yine kaynağın aktardığına göre yeni oyunun A New Frontier isimli 3. Sezonun devamı olacak şekilde tasarlandığı da söylendi.

Resmi bir açıklama henüz yok:

Oyunseverler bu yeni haberlere yorumlar yapmakta gecikmedi ve gelen sızıntının tamamen geliştiricilerle direkt ilgili olmayan kaynaklar tarafından yapıldığını iletti. Yani ortada resmiyet kazanan bir durumun henüz olmadığını ve haberlerin tamamen iddiaları dile getiren kaynakların aktardığı kadar güvenilir olduğunu söylemekte fayda var. Yine de kaynaklar gerek Skybound Games gerekse Telltale Games’e yakın olduklarını ve yeni projeler hakkında bilgi alma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını aktarmaktan çekinmiyor. Kaynaklar resmi ismin hala tartışmalara açık olduğunu ancak ‘Sezon 5’ kısmının başlıkta kesinlikle olmayacağını da aktarıyor.

Sezon 3’teki olayları takip edeceği söylenen yeni oyunun hikayesinin temel olarak hayatta kalmayı ele alacağı da aktarılan diğer şeyler. Bunlara ek olarak oyunun 6 Haziran için planlanan Epic Games Store’a özel olan PC Game Show’da tanıtılacağı da söyleniyor. Sağlanan bilgilerin doğru olup olmadığı konuşulurken çok fazla ayrıntılı olmasalar da genelde yapılan sahte sızıntılardan daha fazla ayrıntı taşıdıkları da konuşulan bir diğer şey. Yani oyunun hayranları konu hakkında sevinmek için temkinli davransa ve iddialara mesafeli yaklaşsa da bir açık kapı bırakmak istiyor.