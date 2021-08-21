Şimdiye kadar toplamda dört kez yeniden piyasaya sürülmüş olan Skyrim'in beşinci sürümü geliyor. Oyunun 10. yılını kutlamak için yayınlanacak olan sürümde balık tutma özelliğine yer verilecek.

10 yıl önce piyasaya sürüldüğünden beri toplamda dört kez farklı şekilde tekrar piyasaya sürülen Skyrim, ufak bir değişiklikle yeniden geliyor. The Elder Scrolls V: Skyrim, çıkışını 10. yıldönümünü kutlamak için ekstra özel bir sürümle çıkacak ve oyunda farklı olarak balık tutma özelliği olacak.

10th Anniversary Edition (10. Yıldönümü Sürümü) 11 Kasım 2021'de PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox X|S Serilerine gelecek ancak PS5 ve Xbox'ta eğer oyunun Special Edition'ına sahipseniz yeni nesil güncellemeleri ücretsiz olarak alabileceksiniz.

Oyuna balık tutma özelliği geliyor:

Oyunun dördüncü kez çıkışında, oyunda balık tutmaya yönelik bir mini oyun ve 500'den fazla Creation Club elementi bulunacak. Bu elemenler; yeni görevler, zindanlar, boss'lar, silahlar, büyüler ve daha fazlasını sunuyor.

Oyunu beşinci kez satın almanın tek iyi tarafı muhtemelen Xbox Series X ve PS5'in güncel donanımından faydalanacak olması ancak Bethesda, oyunun hangi özelliklerinin bunlardan faydalanacağını henüz açıklamadı. Bildiğimiz tek şey oyunda balık tutma özelliğinin olacağı.