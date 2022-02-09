SMA İlaçlarını SGK Karşılayacak: İşte Detaylar

Türkiye'de uzun zamandır tartışılan konulardan olan SMA hastaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla SMA ilaçları, SGK tarafından karşılanmaya başladı. Ancak bunun bazı şartları olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı. Bu tebliğ, Türkiye'de uzun zamandır tartışılan SMA hastalarıyla ilgili önemli bir detay içeriyor. Öyle ki bundan sonra SMA hastalarına yazılan ilaçlar, SGK tarafından karşılanacak. Ancak bunun bazı şartları olacak.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre ilaç parasının SGK tarafından ödenebilmesi için çocuk nörolojisi uzman hekiminin ayrı ayrı reçetesi gerekecek. Ayrıca "Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu"nun ilk 4 tedavi için tek seferde, sonraki her tedavi uygulaması için tek tek onay vermesi gerekecek. Hastalığın türü de SGK ödemelerinde kriterleri belirleyecek. Ödenecek ilacın etkin maddesinin Nusinersen Sodium olması gerektiğini de belirtelim.

SMA TİP-1 için gerekli kriterler şöyle:

Genetik ve klinik olarak SMA Tip-1 tanısı konmuş ve birisi çocuk nörolojisi uzmanı olmak üzere 3 uzman hekimden oluşan konsey kararına istinaden, yurt dışı ilaç kullanım başvurusu yapılarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu tarafından verilecek 'İlaç Kullanım Onayı' bulunmalıdır.

Klinik belirti ve bulgular, SMA Tip-1 ile uyumlu olarak 6 ay (180 gün) ve daha küçükken başlamış olmalıdır.

Bu kriterlere uyan hastalarda invaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın tedaviye başlanır.

İlk 4 doz ilaç kullanımı başlangıç tedavisi olarak kabul edilecek ve ilk 4 doz ilaç kullanımı sürecinde SMA'dan kaynaklı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı ve süreleri değerlendirmelerde dikkate alınmaz. 5'inci ve takip eden dozlar idame tedavilerdir.

Lomber ponksiyon prosedürleri, BOS sirkülasyonu veya güvenlilik değerlendirmelerini engelleyebilecek bir beyin veya spinal kord hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

BOS drenajı için implant edilmiş bir şant veya implante edilmiş bir BOS kateteri bulunmaması gerekmektedir.

Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

Hipoksik iskemik ensefalopati tanısı almamış olmalı ve hipoksik doğuma bağlı nörolojik sekelleri bulunmamalıdır.

SMA TİP-2 ve SMA TİP-3 için gerekli kriterler ise şöyle: