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Minik Şehir Otomobillerinin Kralı Olacak Smart #2 Tanıtıldı

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Smart, efsanevi şehir otomobili köklerine dönerek Smart #2 modelini tanıttı. Uygun fiyatlı model, 290 km menzil sunuyor.

Minik Şehir Otomobillerinin Kralı Olacak Smart #2 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv dünyasında araç boyutlarının her geçen gün büyümesi artık bilinen bir durum. Satılan çoğu araç artık SUV segmentinde yer alıyor. Bu da kalabalıklaşan şehirlerde sürücüler için zorluk çıkarabiliyor. İşte Smart da buna karşın uzun süredir izlediği trendi bir kenara bırakarak özüne dönme kararı aldı.

Firma, küçük yapısıyla dikkat çeken yeni şehir otomobili Smart #2’yi resmen tanıttı. Araç, markanın efsanevi ForTwo modelinin ruhani takipçisi olarak geliyor ve kompakt yapısıyla şehir içinde kullanıcılara avantaj sağlamayı hedefliyor.

İçerikten Görseller

Minik Şehir Otomobillerinin Kralı Olacak Smart #2 Tanıtıldı
smart2
smartic
smart22

Karşınızda Smart #2

smart2

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Smart #2 modeli, tamamen elektrikli altyapının sunduğu avantajları küçük boyutlarıyla harmanlıyor. Araç, sadece 2.746 mm olan toplam uzunluğuyla şehirde inanılmaz bir hareket kabiliyeti sunabilecek. Dar sokaklarda veya kilitlenmiş trafikte sürücülerin imdadına yetişecek en kritik teknik detaylardan biri ise aracın sadece 6.95 metrelik dönüş çapı. Bu değer, dev boyutlu modern otomobillerle dönüş yapmanın çileye dönüştüğü dar alanlarda büyük bir pratiklik sağlıyor.

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Tasarım diline bakıldığında ikonik Mercedes çizgisini ve mirasını hissetmek zor olmuyor. Çift renkli gövde yapısı ve iki parçalı arka bagaj kapağı, efsaneleşen ForTwo tasarımına doğrudan bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Küçük bir yaşam alanına sahip olmasına rağmen iç mekânda alan kullanımı maksimum verimlilikle kurgulanmış. Sürücü ve yolcu odaklı kabinde 10.1 inç boyutunda bir multimedya ekranı ile 8.8 inçlik dijital gösterge paneli görev yapıyor. Ön konsola entegre edilen "Smart Pillar" adı verilen özel parça sayesinde kullanıcılar küçük aksesuarlarını araca kolayca sabitleyebiliyor. Bagaj hacmi ise 305 litre.

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Smart #2, gücünü arka aksa konumlandırılan elektrik motorundan alıyor. Bu motor, 80 beygir güç ve 130 Nm tork üretebiliyor. Tek oranlı şanzımanla eşleştirilen ünite, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 11.6 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Maksimum hızı 140 km/sa olarak açıklandı. Araçta güvenlikten de taviz verilmemiş; yedi adet hava yastığı, Stop & Go destekli adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma, otoyol asistanı ve arka kameralı park sensörleri var.

Aracın 35.8 kWh'lik bir LFP batarya ile 290 km'lik bir menzil sunduğunu belirtelim. 65 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle %10'dan %80'e 20 dakikada çıkabiliyor.

Avrupa pazarında Pure, Pure+ ve Premium ve 999 adet üretilecek özel Couture Edition serisiyle satışa çıkacak Smart #2, 20.000 euro'nun altında fiyatlardan başlayacak.

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