Snapdragon 8 Elite, Bilgisayar Oyunlarını da Oynatabilecek!

Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi, bilgisayar oyunlarını da emüle edebilecek.

Qualcomm'un yakın zamanda resmi olarak tanıttığı yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite, yakın zamanda bazı Çinli firmaların amiral gemisi modellerinde karşımıza çıkacak. Diğer firmaların da bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında Snapdragon 8 Elite kullanılan modelleri satışa sürecek.

Qualcomm, yeni işlemci ile birlikte önemli performans iyileştirmeleri sağlayacak. Erken dönem benchmark testleri de bu durumu ortaya koyuyor. Yakın zamanda yapılan 3DMark Steel Nomad Light benchmark testi, Adreno 830 GPU'nun ROG Ally X ve Legion Go gibi popüler el konsollarında bulunan Radeon 780M entegre grafik kartından daha yüksek performans gösterdi.

Linux desteği de olacak

Qualcomm Snapdragon 8 Elite için heyecan uyandıran bir diğer nokta ise işlemcinin Linux desteği ile gelecek olması. İlk günden itibaren mevcut olacak bu destek, bilgisayar oyunlarının emüle edilmesinin daha kolay ve performanslı olacağına işaret ediyor. Şu anda amiral gemisi modellerde yer alan Snapdragon 8 Gen 3 de Fallout 4, Bioshock Remastered ve Far Cry gibi yapımları oynanabilir kare hızlarıyla çalıştırabiliyor.

Yine de emülasyonların genelde bilgisayardaki deneyimlere kıyasla daha düşük bir performansa sahip olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yine de yeni işlemcinin gücü ve Linux desteği ile bu alanda önemli bir gelişme görebiliriz. Ayrıca donanım hazır olsa da oyun geliştiricilerinin de yapımlarını Android için uyarlaması gerekecek.