Snapdragon 855, Galaxy Note9 ve Pixel 3 ile Karşılaştırıldı

Qualcomm'un modern akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği en yeni amiral gemi işlemcisi olan Snapdragon 855, geçtiğimiz yılın en popüler amiral gemileri ile karşı karşıya geldi.

Sentetik testler, hiçbir zaman için herhangi bir cihaz ya da donanım için günlük hayat performansını tam olarak yansıtamazlar. Bununla birlikte iki cihazı ya da donanımı karşılaştırmak için sentetik testlerden başka bir çözüm de bulunmuyor. Android Police, 2019 yılında tanıtılacak neredeyse tüm amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 855 işlemcisini, Snapdragon 845’li Samsung, OnePlus, Google ve Huawei amiral gemileri ile karşı karşıya getirdi.

Geekbench 4.0, GFXBench GL, AnTuTu, Octane, JetStream gibi her Android kullanıcısının Play Store’dan indirebileceği uygulamalar kullanılarak gerçekleştirilen testler, Snapdragon 855 işlemcisinin kağıt üstündeki üstünlüğünü ortaya çıkardı. Grafiklere göre Snapdragon 855, rakiplerine kıyasla ezici bir üstünlük sağlamadı. Ancak yine de piyasadaki en güçlü işlemci olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. İşte Snapdragon 855 işlemcisinin GPU, GPU, genel ve web performanslarının sonuçları:

Geekbench

Geekbench, işlemcinin ham CPU performansına odaklandığından stabilizasyonu direkt olarak etkileyecektir.

GFXBench GL

Open GL ES 3.1, 3.0 ve 2.0 karşılaştırmaları ile GFXBench GL, işlemcinin grafik konusundaki marifetlerini ortaya çıkarıyor.

AnTuTu

AnTuTu, diğer karşılaştırma uygulamalarının aksine RAM, GPU, CPU gibi tüm kriterleri kapsıyor. Bu nedenle ortalama bir kıyaslama yapmak için oldukça uygun bir platform.

Octane ve JetStream

Google Octane ve JetStream gibi uygulamalar, işlemcinin Javascript performansını ölçer. Böylece işlemcinin nasıl bir web deneyimi sunacağı gün yüzüne çıkmış olur.