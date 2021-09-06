Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi akıllı telefonlara güç verecek yeni nesil işlemcisi Snapdragon 898, Geekbench'te yapılan bir testte ortaya çıktı. vivo'nun bir telefonunda test edilen işlemci, şimdilik puan açısından Snapdragon 888'in gerisinde kalsa da ciddi performans yükseltmeleriyle gelmesi muhtemel.

ABD merkezli yarı iletken devi Qualcomm, muhtemelen aralık ayında yeni bir işlemci duyuracak. "Snapdragon 898" olarak isimlendirilmesi beklenen bu işlemci, 2022 model amiral gemisi telefonlara güç verecek. İşlemcinin tam olarak neler sunabileceği şimdilik net olmasa da Geekbench'te ortaya çıkan test sonuçları, Snapdragon 898'in neler sunabileceğine ilişkin ilk bilgileri veriyor.

vivo'nun ürettiği bir akıllı telefon üzerinde test edilen işlemci, aldığı puanlar açısından Snapdragon 888'in gerisinde kalmış durumda. Bunun nedenleriyle ilgili açıklamalarda bulunan sektör kaynakları, işlemcinin şu an için test aşamasında olduğunu, bu yüzden de gücünün kısıtlandığını söylüyorlar. İşte bu da Geekbench testinden düşük puanlar alınmasına yol açmış durumda. Peki Qualcomm Snapdragon 898, tüketicilere neler sunacak?

Snapdragon 898'in Geekbench test sonuçları şöyle

vivo'nun "V2102A" kodlu bir telefonunda test edilen Snapdragon 898, tek çekirdekli işlem testlerinde 720, çok çekirdekli işlem testlerinde ise 1919 puan aldı. Ayrıca bu test, Snapdragon 898'in bir adet 2.42 GHz'de çalışan Cortex-X2 Super Core çekirdeği ile geleceğini gösteriyor. Bu çekirdeğe 3 adet 2.17 GHz'de çalışan Cortex-A710 Power ve 4 adet de 1.79 GHz'de çalışan Cortex-A510 eşlik edecek. Ayrıca bu işlemci, 4 nm üretim sürecinden geçecek.

Geekbench'te yer alan bilgiler, Snapdragon 898'in GPU konusunda da ciddi bir yükseltme ile geleceğini gözler önüne seriyor. Zira bu işlemci, Adreno 730 GPU'yla gelecek. Snapdragon 888'de ise Adreno 660 bulunuyordu. Bu GPU sayesinde işlemcinin grafik performansı artırılmış olacak.