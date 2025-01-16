TÜİK'in Kasım 2024'e dayanan raporuna göre illere göre otomobil sayıları ile 2024'te trafiğe kaydı yapılan otomobil markaları açıklandı.

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları için Kasım 2024'e dayanan yeni raporunu yayınladı. Yeni raporla birlikte illere göre otomobil sayıları ile trafiğe kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı belli oldu.

İllere göre otomobil sayılarında ilk sırayı İstanbul 3 milyon 793 bin 152 otomobil ile alırken, ikinci sırayı 1 milyon 982 bin 212 otomobil ile Ankara aldı. Listenin son sırasında ise 2 bin 927 otomobil ile Hakkari yer alıyor.

İllere göre otomobil sayıları

Sıra İl Otomobil Sayısı 1 İstanbul 3.793.152 2 Ankara 1.987.212 3 İzmir 1.007.342 4 Antalya 700.244 5 Bursa 666.887 6 Konya 438.603 7 Adana 423.443 8 Mersin 358.980 9 Kocaeli 322.861 10 Gaziantep 303.882 11 Kayseri 293.598 12 Hatay 264.165 13 Muğla 262.817 14 Manisa 259.080 15 Balıkesir 258.156 16 Denizli 244.341 17 Samsun 237.019 18 Aydın 224.548 19 Eskişehir 202.820 20 Sakarya 190.978

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı tablosunda ise Türkiye'de en çok bulunan otomobil markaları gözler önüne seriliyor.

İlk sırayı toplam 11.245 otomobil ile Renault alırken, ikinci ve üçüncü sırayı 7.040 otomobil ile Volkswagen, 6.274 otomobil ile Hyundai alıyor.

Türkiye'de en çok bulunan otomobil markaları (2024'te trafiğe kaydı yapılan)