Nisan ayında çıkan CBE Software’in yaratıcısı olduğu Someday You’ll Return adlı oyunun Ultra görüntü ayarlarında ve 4K olarak yapılan PC performans testleri kullanıcı ile buluştu. Gelin Someday You’ll Return’ün PC performansına hep birlikte bakalım.

J.U.L.I.A.: Among the Stars adlı oyunun yaratıcısı olan CBE Software, geçtiğimiz Nisan ayında yeni hikâye tabanlı oyunları olan Someday You’ll Return’ü satışa çıkardı. Psikolojik gerilim kategorisinde yer alan bu oyun, grafik motoru olarak Unreal Engine 4’ü kullanıyor.

Bu performans testi için kullanılan bilgisayar, Windows 10 64 bit işletim sistemine sahip ve bilgisayarın donanım özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Intel i9 9900K işlemci

16 GB DDR4 3600 Mhz bandında Ram

AMD Radeon RX580 ve RX Vega 64, ayrıca NVIDIA’nın RTX 2080Ti, GTX980Ti ve GTX690 ekran kartları

Someday You'll Return kendi içerisinde test için bir 'benchmark' uygulaması bulundurmuyor, bu yüzden testler oyunun daha çok grafik detayına sahip olan 'orman' bölgesinde gerçekleştirildi. Ayrıca oyunun farklı çekirdeğe sahip işlemcilerde nasıl bir performans göstereceğini deneyimlemek için sanal olarak çift çekirdek, dört çekirdek ve 6 çekirdek olmak üzere 3 farklı işlemci türü simüle edildi. Someday You'll Return, 'Hyper Threading' özelliğine çift çekirdek işlemcide 60 fps 1080p Ultra görüntü ayarlarında çalışıyor fakat bu özelliğe sahip olunmadığı takdirde oyun içinde takılma sorunu baş gösteriyor.

Someday You'll Return, Unreal Engine 4 grafik motorunu kullanan ve daha çok grafik kartı tabanlı bir oyun olduğu için teste özel oluşturulan sistemde yer alan NVIDIA grafik kartlarından bir hayli güzel yararlanıyor. RTX2080Ti, AMD Radeon RX Vega 64 ve GTX980Ti ekran kartları 1080p Ultra ayarlarda sorunsuz bir performans sağlarken AMD Radeon RX580 bu ayarlarda kararlı bir 60fps değerine sahip performans sergileyemiyor.

Görüntü kalitesi 2560x1440 değerine yükseltildiğinde ise zaman zaman 58 fps değerlerine düşüş yaşasa da AMD RX Vega 64 hala akıcı bir oyun deneyimi sağlayabiliyor. NVIDIA tarafında ise RTX2080Ti 1440p görüntü kalitesinde de sorunsuz bir performans sağlıyor fakat 4K değerinde NVIDIA'nın en yüksek performansa sahip bu kartı sabit olarak 60 fps değerini vermekte zorlanıyor.

Bir Indie oyun olmasına rağmen Someday You'll Return, grafik açısından gayet iyi bir performansa sahip. Yine de, oyun bazı düşük çözünürlük doku, çok kaliteli olmayan karakter detayları ve gölgelendirme hataları gibi sorunlara sahip. Fakat bütün bu sorunların yanı sıra oyunun geneli gayet iyi görünüyor ve güzel bir deneyim sağlıyor.

Sonuç olarak Someday You'll Return diğer Unreal Engine 4 kullanan bağımsız oyunlarla benzer bir performans sergiliyor. Tabi ki Triple A oyunlarının sahip olduğu imkan ve iyileştirmelerden mahrum kaldığı için oyunun genel performansı bazen sorgulanabilir bir hâl alabiliyor. Yine de, DirectX 11 kullanan bağımsız bir oyuna göre geniş bir işlemci yelpazesinde gayet sorunsuz çalışıyor.

Oyun içerisinden bazı Ultra/4K görüntüler: