Son 10 Yılın En Çok İndirilen Mobil Uygulamaları Açıklandı

Son 10 yılda en çok rağbet gören ve akıllı cihazlara en çok indirilen 10 uygulama açıklandı. 2010’ların uygulama anlamında kralı ise Facebook oldu. Gelin diğer uygulamalara yakından bakalım.

Gelecekte yazılacak olan iktisat tarihi kitapları, 2010’ları ayrı bir yere koyacak. Dijital anlamda ciddi bir dönüşüm yaşanan bir dönem yavaş yavaş geride kalıyor. Son 10 yılın kısa vadedeki belki de en önemli trendi ise akıllı telefonlar.

Akıllı telefonlar ile birlikte yeni bir dönem başladı ve bu döneme damgasını vuran da sosyal medya oldu. Hemen her platform kendi ağını geliştirdi. Değişik pazarlama yöntemleri hayatımıza girdi, hiç görmediğimiz servis ve hizmet yapıları ortaya çıktı. Bunlar arasında da başı uygulamalar çekti.

Geçtiğimiz 10 yılda en çok indirilen 10 uygulama:

Facebook Facebook Messenger WhatsApp Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter

Listeye Facebook ve Facebook’a ait platformların uygulamaları damga vurdu. Sosyal medya devi en çok indirilen 10 uygulamada ilk 4 sırayı kaptı. Bu sıralama, Facebook’un 2010 ve 2020 arasını nasıl da domine ettiğinin çok net bir göstergesi. Firmanın amiral gemisi uygulaması ve onun yan ürünü Facebook Messenger milyarlarca kullanıcıya sahip. WhatsApp ve Instagram da oldukça ciddi platformlar.

Facebook, insanlar için oldukça önemli bir yer tutuyor. Firmanın karıştığı onca skandala rağmen kullanıcılar platformu terk etmedi ve pek çok kişi farklı mecralara giriş için Facebook’u kullandı. Firma o kadar büyük ve güçlü ki Elizabeth Warren ve Bernie Sanders gibi politikacılar firmanın bölünmesi gerektiğini söylüyor.

Listede sürpriz yok:

Son 10 yılın en çok indirilen uygulamaları listesi çok da şaşırtıcı değil. Snapchat ve Twitter gibi tanıdık uygulamalar listeye girmeyi başardı. TikTok rakiplerinden çok daha sonra yayınlansa da listeye girmeyi başardı.

Listede bize yabancı olduğu için sürpriz gibi görebileceğimiz ancak aslında orada olması hiç de şaşırtıcı olmayan bir isim de var: UC Browser. UC Browser, Alibaba tarafından desteklenen ve Asya’da oldukça popüler olan bir internet tarayıcısı. Listedeki uygulamalar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.