Türkiye, 2019 yılı verilerine göre sosyal medyaya günde 2 saat 46 dakika zaman ayırıyor. Bu da bir günün yaklaşık olarak %9’una denk geliyor. Listenin tepesinde ise Filipinler var.

Günümüzde insanların en önemli varlıkları arasında akıllı telefonlar yer alıyor. Bu durumun tek sebebi anlık iletişim ihtiyacı değil, en azından geleneksel anlamda iletişim değil. Sosyal medya ve sanal iletişim, günümüzde pek çok kişi için büyük önem arz ediyor.

İnsanların sosyal medya alışkanlıkları, medya takip kurumu Ajans Press’in de dikkatini çekti. Ajans Press, sosyal medya ile alakalı olarak basına yansıyan haber sayılarını inceledi. Ülkemizde geçen yıl sosyal medya odaklı 100 binin üzerinde haber yapıldığı açıklandı.

131 bin sosyal medya haberi:

Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemizde sosyal medya konulu 131 bin 791 adet haber yapıldı. Böylece sosyal medyanın ülkemiz gündemindeki yeri ve önemi de vurgulanmış oldu. Ayrıca sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin gündem oluşturmada daha etkili olduğu da açıklandı.

Ajans Press’in We Are Social’dan aldığı verilere göre Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı süre, günlük 2 saat 46 dakika. Sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkelerin başında ise günde 4 saat 12 dakika sosyal medya kullanan Filipinler, 3 saat 34 dakikayı sosyal medyada harcayan Brezilya ve 3 saat 31 dakika ile Kolombiya yer alıyor.

Japonya sosyal medyadan uzak duruyor:

Sosyal medyada en az zaman geçiren ülke ise Japonya oldu. Ülkede sosyal medyaya ayrılan günlük süre 36 dakikayı geçmiyor. Uzak doğu ülkesi bu anlamda sosyal medyaya en mesafeli ülke durumunda.

Ülkemizin genel sosyal medya rakamları bu şekilde. Grafiklerde ülkemiz kullanım açısından üst sıralarda yer aldı. Sosyal medya ülkemizde oldukça benimsenmiş gibi görünüyor. Gelecekte bu durumun değişip değişmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.