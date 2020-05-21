Kısa bir süre önce, Marvel çizgi romanlarındaki karakterlere dayanan filmlerini Sony Pictures Evreni altında toplayacağını açıklayan Sony, ilk solo kadın süper kahraman filmi için kolları sıvadı. İddialara göre stüdyo, Madame Web karakterine dayanan uyarlaması için ünlü televizyon yönetmeni SJ Clarkson ile anlaştı.

Spider-Man evreninin fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, bir süredir kendi sinematik evrenini inşa ediyor. Aynı anlatı dünyasında geçecek filmlerini Sony Pictures Evreni adını verdiği ekosistemde toplayacak olan stüdyo, isim seçimiyle biraz hayal kırıklığı yaratmasına rağmen özellikle Spider-Man hayranlarını cezbedecek filmler geliştirmeyi vadediyor.

Sinematik evreninin ilk tuğlalarını, 2018 yılında vizyona giren Tom Hardy’li Venom ile örmeye başlayan Sony, 2021’de izleyicilerle buluşacak olan Venom 2 ve Morbius ile çiçeği burnunda evrenini daha da genişletmeyi planlıyor. Bildiğiniz üzere, normalde her iki film de bu sene vizyona girecekti, ancak koronavirüs pandemisi gösterim tarihlerinin bir yıl ertelenmesine yol açtı.

Sony Pictures Evreni, Venom 2 ve Morbius ile daha da genişleyecek

Spider- Man gibi hem karakter hem de hikaye açısından oldukça zengin olan evrenden sonuna kadar faydalanmak isteyen şirket, Madame Web karakterine bir film çekmeyi planlıyor. İddianın merkezi olan Variety’e göre, Sony Pictures Evreni altındaki ilk solo kadın süper kahraman filmi için Dexter, Jessica Jones ve Collateral gibi popüler dizilerden tanıdığımız İngiliz televizyon yönetmeni SJ Clarkson seçilmiş.

Merkezdeki karakterin kim olacağı henüz doğrulanmamış olsa da, stüdyoya yakın kaynaklardan gelen bilgiler, söz konusu filmin Madame Web karakterine dayanacağına işaret ediyor. Sony’nin Madame Web’i temel alan bir film geliştireceğine dair ilk haberler ise geçtiğimiz yılın eylül ayında ortaya çıkmıştı.

Sony'nin ilk kadın başrollü süper kahraman filmi Madame Web olabilir

O dönem, filmin hikayesinin Morbius’un senaristleri Matt Sazama ve Burk Sharpless tarafından yazılacağı iddia edilmesine rağmen Variety, stüdyonun henüz bir senarist ile anlaşmadığını söylüyor. Başrol için Charlize Theron ve Amy Adams gibi aktrislerin ismi geçse de, karakteri kimin canlandıracağı da şimdilik belli değil.

İlk kez Kasım 1980’de yayımlanan The Amazing Spider-Man # 210’da görünen Madame Web karakteri, çizgi romanlarda yaşlı bir karakter olarak tasvir edilmişti. Nefes almasını ve hareket etmesini engelleyecek bir kronik hastalığa sahip olduğu için örümcek ağı şeklinde bir yaşam destek ünitesine bağlı olan Madame Web, fiziksel durumu nedeniyle düşmanlarla aktif olarak savaşmamasına rağmen psişik yetenekleri sayesinde Spider-Man’in akıl hocalığını yapmıştı.