Sony, PlayStation 5'in Neden 'Çok Büyük' Olduğunu Açıkladı

Sony Interactive Entertainment (SIE) Mekanik Tasarım Departmanı Genel Müdürü Yasuhiro Otori, PlayStation 5'in neden çok büyük olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Sony, maliyetten kısmak için çift fanlı bir soğutma sistemi yerine PS5'i büyütmeyi gerektiren tek fanlı bir soğutma sistemi tercih etmiş.

Yeni nesil konsol savaşlarının iki cephesinden birini oluşturacak PlayStation 5’in oyuncularla buluşmasına yaklaşık bir ay kaldı ve Sony, yeni nesilde üstünlüğü Xbox Series X’e kaptırmamak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

PlayStation 5’in tasarımına ilk bakışı atmamızın üzerinden epey zaman geçti ve o zamandan bu yana cihazın tasarımı ile ilgili cevabı en fazla merak edilen soruların başında ‘PlayStation 5 neden bu kadar büyük?’ geliyor. Bu sorunun yanıtı nihayet Sony Interactive Entertainment (SIE) Mekanik Tasarım Departmanı Genel Müdürü Yasuhiro Otori tarafından verildi.

Otori tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5’in bu denli büyük olmasının nedeni, cihazın GPU, CPU, SSD gibi tüm bileşenlerini üzerinde barındıran anakartın her iki tarafını da soğutacak tek bir fana sahip olması. Kısacası Sony, daha iyi bir soğutma sistemi için kompakt bir tasarımdan feragat etmiş durumda.

Otori’ye göre şirket, PlayStation 5’i daha küçük boyutlu hale getirmek için büyük, tek bir fan kullanmak yerine her iki tarafı ayrı ayrı soğutacak iki ayrı fanlı bir soğutma sistemi de düşünmüş. Ancak soğutma sisteminde iki ayrı fan kullanılması, üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırıyormuş ki bu da PlayStation 5’in fiyatının artması anlamına geliyor.

Oyun konsolları, piyasadaki tüm oyunları çalıştırabilecek kadar güçlü donanımlara sahip olduklarında ciddi şekilde ısınıyorlar. Bu nedenle kullanılacak soğutma sistemi büyük önem taşıyor. Daha önce Japonya’daki bir grup oyun yayıncısı, PlayStation 5’i test etme imkanı yakalamıştı ve konsolun son derecede sessiz çalıştığını ve ısınma sorunu olmadığını belirtmişti.

Bununla birlikte PlayStation 5 henüz cihazın tüm gücünü kullanacak yeni nesil oyunlarla tanışmış değil. Birkaç yıl içinde tanıtılacak 4K 60fps RTX destekli yeni nesil oyunlar piyasaya sürüldüğünde PlayStation 5’in gerçekten de sessiz çalışıp çalışmadığını ya da ısınma sorunu olup olmadığını daha iyi göreceğiz.

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