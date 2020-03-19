Sony, PS3'te Yaptığı Hatayı PS5'te Tekrarlamayacak

Playstation 5, PS4 oyunları için geriye dönük uyumluluk sağlayacak. Sony, PS3'te yaptığı hatayı tekrarlamayacağını ve geriye dönük uyumluluğu PS5'in tüm versiyonlarına taşıyacağını açıkladı.

Sony, PlayStation 5'te geriye dönük uyumluluğa sırtını dönmeyecek gibi görünüyor. PS5'in sistem mimarı Mark Cerny, oyuncuların sıkça talep ettiği geriye dönük uyumluluk özelliğinin PS5'in daha sonra çıkacak farklı versiyonlarında da bulunacağını açıkladı.

Dün akşam PS5 için gerçekleştirilen canlı yayınında konuşan Cerny, yeni nesil PlayStation'ın 3D ses, ışın izleme ve SSD özelliklerine odaklandı. Geriye dönük uyumluluk planları hakkında da konuşan Cerny, PS5'in lansmanda 100'den fazla PS4 oyunu ile uyumlu olacağını ve zaman içinde neredeyse tüm oyunlarla uyum sağlayacağını belirtti.

PS3 hayal kırıklığı yaşatmıştı

Sony, geriye dönük uyumluluğu tüm PS5 konsollarına getirecek ve konsolun maliyetini düşürmek uğruna bu özellikten vazgeçmeyecek. Cerny, "Geriye dönük uyumluluk konsola geldiğinde hep orada kalacak. PlayStation 3'teki gibi maliyeti düşürmek için geriye dönük uyumluluğu kaldırmayacağız." dedi.

Orijinal PS3, PS2 disklerini çalıştırmak için dahili bir donanıma sahipti, ancak bu sadece lansmanda piyasaya sürülen konsollar için geçerliydi. Ardından gelen PS3 Slim gibi daha ucuz versiyonlarda maliyetleri düşürmek için PS2 uyumluluğundan vazgeçilmişti. Sony'nin PS5 için gelecek planları ne olursa olsun, geriye dönük uyumluluktan vazgeçmeyeceğini duymak oyuncuların içini rahatlatacaktır.