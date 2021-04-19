Sony, PS3 ve Vita Online Mağazalarını Kapatmaktan Vazgeçti

Geçtiğimiz haftalarda PSP, PS3 ve Vita konsollarının online mağazalarını kapatacağını açıklayan Sony, bugün PS3 ve Vita mağazalarını kapatmaktan vazgeçtiğini açıkladı. PSP tarafındaysa durum değişmedi. PSP online mağazası, 2 Temmuz’da oyun dünyasına veda edecek.

Oyun dünyasının dev ismi Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz haftalarda konsol oyuncularını üzen bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan birkaç gün önce PlayStation 4 oyuncu topluluklarını kapatmaya karar veren şirket, bu kez PlayStation 3, PSP ve Vita online mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını duyurmuştu.

Tabii bunun ardından PlayStation oyuncuları karara tepki gösterdi. Kütüphanelerindeki dijital içeriklerin durumunun da ne olacağını merak eden oyuncular, Sony’nin kararını fazlasıyla eleştirdi. Haftalar süren eleştirilerin ardından bugün, Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan, bir blog yazısı paylaştı ve tartışmaları sonlandırdı.

Karar geri çekildi:

Jim Ryan, paylaştığı blog yazısında “Açıkça görülüyor ki yanlış bir karar verdik” ifadesine yer verdi. Ryan, PS3 ve Vita online mağazalarının kalıcı olarak kapatılması kararını geri çektiklerini duyurdu. Böylece 2006 yılında açılan PlayStation 3 mağazası ve 2011 yılında açılan PlayStation Vita mağazası, en azından birkaç yıl daha oyuncularla birlikte olacak.

Öte yandan PlayStation Portable (PSP) online mağazasının kapanma kararı hakkında bir değişiklik yapılmadı. 2004 yılında açılan mağaza, 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla oyunculara veda edecek. Bu durumsa oyuncuların birçoğunu üzecek bir durum değil. Zira PSP, 2014 yılından beri Sony’den herhangi bir destek almıyor. Mağaza kısmıysa sınırlı olarak çalışıyor.

Kapanma kararının eski cihazlara ticari desteğin zorluğundan kaynaklandığını söyleyen Jim Ryan, oyuncuların halen PS3 ve Vita’da klasik oyunları satın almaya devam ettiklerini gördüklerini; tarihin bir parçasını oyuncuların eğlenmesi için canlı tutabilecekleri konusunda sevindiklerini de açıklamasına ekledi.