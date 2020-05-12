Tony Hawk's Pro Skater 1+2'nin PlayStation 4 tanıtım videosunda PC'den alınmış görüntüler kullanan Sony, eleştirilerin hedefi oldu. Oyuncular, şirketi gerçek olmayan görüntüler kullanarak kendilerini yanlış yönlendirmekle suçladı.

Bugün bir açıklama yayınlayan geliştirici firma Activision, ilk iki Tony Hawk’s Pro Skater oyununun remaster versiyonuyla birlikte önümüzdeki eylül ayında satışa sunulacağını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından oyunun PlayStation 4 sürümü için resmi tanıtım videosunu yayınlayan Sony, yaptığı bir hamle yüzünden kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu.

PlayStation 4, Xbox One ve Windows PC olmak üzere 3 farklı platformda yayınlanacak olan oyunun orijinal tanıtım fragmanı, PC’den alınan görüntüleri içeriyor. Aşağıda göreceğiniz görselde de videoda kullanılan görüntüler için ‘PC’den Alınmıştır’ ibaresi yer alıyor. Sony’nin eleştirilere maruz kalmasına neden olan şeyse orijinal videoda değişiklik yapıp kendi videosunda bu küçük detayı ortadan kaldırması oldu.

Sony’nin oyuncuları yanlış yönlendirdiği iddia edildi:

Kısa sürede fark edilen bu detayın ardından pek çok oyuncu, Sony’yi PC’den alınmış görüntüleri alıp paylaştığı ve kendilerini yanlış yönlendirdiği yönünde eleştirmeye başladı. Bu noktada Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2 PS4 Pro sürümünün, PC sürümündekine yakın grafikler sunamayacağı da iddia ediliyor.

Oyunların PlayStation 4 versiyonlarının akıcı ve kaliteli grafikler sunup sunmayacağı bilinmese de Sony, oyuncuların oyunları PlayStation 4 konsollarında 60 FPS ile oynayabileceğini iddia ediyor. Buna ek olarak şirket, resmi blog yazısında oyunların PlayStation 4 Pro cihazlarda 4K çözünürlüğü destekleyeceğini de belirtiyor.

Sony’nin bu vaatlerini yerine getirip getirmeyeceği bilinmez ancak bu konuda hata yapan tek firmanın Sony olduğu söylenemez. Bu noktada şirketin konsol sektöründeki en büyük rakibi olan Microsoft da ‘PC’den Alınmıştır’ ibaresinin yer aldığı bu küçük detayı kendi Xbox fragmanından sildi. Yazımızı noktalamadan önce Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2’nin yayınlanan resmi fragmanını hemen aşağıdan izleyebileceğinizi de hatırlatalım.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 tanıtım videosu: