Sony ve Xiaomi, Light İle İş Birliği Yapmaya Hazırlanıyor

Sony ve Xiaomi, bir sonraki çoklu kameralı akıllı telefonları için Light ile iş birliği yaparak kamera anlamında diğer üreticilere göre fark yaratmak istiyor.

Light, 16 lensli kamerasıyla ilk çıktığında bu kadar çok kamerayı tek bir ürüne sıkıştırma fikri ilginç görünüyordu. Fakat şimdi Samsung Galaxy S10 gibi amiral gemileri, tek bir cihazda üç hatta dört kamera kullanmaya başladılar.

Light, daha fazla çoklu lens cihaz geliştirmek için Sony ve Xiaomi ile birlikte çalışacağını duyurdu. Özellikle Sony ile Light, bu kombinasyondan faydalanabilecek uygulamalar yapmak için çoklu kameraları Sony'nin görüntü işleme sistemi ile birleştirmeye çalışıyor. Light, Sony akıllı telefonların yaklaşmakta olan ürün serilerinde dört kamera veya daha fazlasını yerleştirmeye yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıntılar, Light’in Xiaomi ile olan ortaklığı noktasında Sony'ye göre daha bulanık diyebiliriz. Yapılacak ortaklıklarda amaç, DSLR kalitesinde fotoğrafları akıllı telefonlara getirmek.

Light CEO'su Dave Grannan, ayrı basın bültenlerinde Sony için "pazar payı lideri" ve Xiaomi için “en yenilikçi akıllı telefon cihaz üreticilerinden biri” ifadelerini kullanarak her iki şirket için de övgüde bulundu.

Light'ın, beş kameralı yeni Nokia 9'da HMD Global ile de çalıştığı göz önüne alındığında, şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde gelecek olan çoklu kameralı akıllı telefonların birincil ortağı olacağı yorumu yapılabilir.