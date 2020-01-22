Sony Xperia 2, Amiral Gemisi Telefon Pazarını Sarsacak

Sony Xperia 2, dünyanın 5G uyumlu, 4K OLED ekrana sahip dört kameralı ilk amiral gemisi modeli olmaya hazır. Firmanın yeni akıllı telefonu muhtemelen akıllı telefon pazarında büyük sarsıntı yaratacak gibi duruyor.

Sony’nin akıllı telefon satışları konusunda istediği noktaya ulaşamadığı biliniyor. Firmanın akıllı telefon pazarında hedeflediği noktaya ulaşabilmesi için oldukça gelişmiş bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Çinli MyDrivers, yeni Xperia 2’nin bu ihtiyacı cevaplayabileceğine inanıyor.

İlk 4K OLED Ekranlı 5G Amiral Gemisi

MyDirevers’ın iddiasına göre Sony Xperia 2’yi 2020 MWC Ticaret Fuarı’nda tanıtabilir. Telefonun 21:9’luk ekranı 6,6 inç boyutunda olacak. Telefon, işlemcisi seçiminiyse Snapdragon 865'ten yana kullanacak. İşlemcide Snapdragon X55 5G modem yer alacak. Bu da Xperia 2’nin dünyanın ilk 4K ekrana sahip 5G telefonu olacak.

Sony Xperia 2, aynı zamanda Japon üreticinin ilk 5G modeli olacak. aldığımız bilgilere göre telefon 4 arka kamerayı bünyesinde barındıracak. Ana kamera 48 MP veya 64 MP olacak ve 12 MP’lik 2 kameranın yanı sıra ToF sensörü de ana kameraya eşlik edecek. Söylentilere göre telefon 8K video çekebilecek. Telefonda ayrıca IP68 koruma ve hızlı şarj özelliği de yer alacak.

Xperia 2'nin fiyatı daha uygun olacak

Sony Xperia 2’nin çıkış fiyatı hakkında da iddialar var. Söylentilere göre telefonun fiyatı 870 dolar olacak. Belki bu fiyat ilk bakışta çok da uygun gözükmüyor ancak amiral gemisi telefonların 1000 dolar ve üzeri etiketlerle çıkması bekleniyor. Bu da Sony Xperia 2’ninfiyat anlamında da ciddi bir rekabete girebileceğini gösteriyor.

Şimdilik Sony’den gelen yeni bir açıklama yok, hatta telefonun ismi bile belli değil. O nedenle bu bilgilerin kesin olduğunu söylemek mümkün değil. Söylenenler doğruysa Sony, uzun zaman sonra sektörde yeniden söz sahibi olabilir.