Tencent, yeni oyunu Light of Motiram'ı duyurdu. Ancak bu oyun, Horizon serisine benzerliği ile tepkilerin merkezine yerleşti. Tencent'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Oyun dünyasının önemli isimlerinden Tencent'in alt firması Polaris Quest, yeni oyunu "Light of Motiram" olarak isimlendirdiği yeni oyununu duyurdu. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyun, şimdilik sadece PC'ler için piyasaya sürülecek.

Ancak Light of Motiram, büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Polaris Quest'in oyun içi görüntülerini ve resmî fragmanını izleyen hemen herkes, bunun bir Horizon oyunu düşündü. Aslında haksız değillerdi çünkü Light of Motiram, ciddi anlamda Horizon'a çok benziyordu.

İşte Light of Motiram için yayımlanan duyuru fragmanı:

Yapılan açıklamaya göre Light of Motiram, kıyamet sonrası dünyada geçen bir aksiyon macera oyunu olacak. Aslında bu tema bile oyunun Horizon'a benzediğini söyleyebilmek için yeterli. Ancak geliştirici ekip, durumu biraz abartmış gibi görünüyor. Zira oyunun grafikleri, animasyonları ve hatta logosunda kullanılan punto bile Horizon serisine çok büyük benzerlik gösteriyor.

Tencent, duyurulan oyunla ilgili tartışmalar için herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan; oyunun belirlenmiş bir çıkış tarihi de yok. Horizon'un sahibi Sony ile Tencent'in bu oyun yüzünden karşı karşıya gelip gelmeyeceği de şu an için belirsiz.