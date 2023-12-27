Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Kullanıcıya 1 Ay Boyunca Türk Bayrağı Paylaşma Cezası Verildi

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Sosyal medyada terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı belirtilen bir kullanıcı, sevk edildiği mahkeme tarafından alınan kararla serbest bırakıldı. Mahkeme, kullanıcıya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma cezası verdi.

Bugün Erzurum’da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen bilgilere göre Hınıs ilçesinde yaşayan R.F. isimli bir kadın, sosyal medyada terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kullanıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hâkimlik, kadını serbest bırakırken paylaşımlarıyla ilgili daha önce pek karşılaşılmayan bir karar aldı.

Kullanıcıya 1 ay boyunca Türk bayrağı cezası verildi

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Hınıs Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan kullanıcıya aynı hesaptan paylaşım yapma cezası verdi. 1 ay boyunca yapılması gereken bu paylaşımların Türk bayrağı içermesine karar verildi.

Mahkemenin ardından hesaplardan Türk bayrağı paylaşılmaya başladı. Kullanıcının, bu cezanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. Savcılığın ise serbest bırakılma kararına itiraz ettiği bildirildi.
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Daha önce bu tarz paylaşım yapanlara hapis cezası gibi cezalar verildiğini görmüştük. Ancak bu tarz bir örnekle daha önce pek karşılaşmamıştık.  

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