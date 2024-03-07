Bir SpaceX çalışanı daha, korkunç iddialarla firmaya dava açtı. Mahkemeye giden çalışanın suçlamaları gerçekten de yenilir yutulur cinsten değil.

Bir SpaceX çalışanı, şirketin Hawthorne, Kaliforniya'da bulunan merkezinde yedi yıl boyunca cinsel tacize, ücret adaletsizliğine, ayrımcılığa, cinsel saldırılara ve intikam alma gibi zorbalıklara maruz kaldığı gerekçesiyle şirkete dava açtı. Kadın çalışan, doğrudan üstü olan kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını, şirketin bu durumun üstünü örttüğünü öne sürdü.

Michelle Dopak adlı çalışan, SpaceX Başkanı ve başkan yardımcısının aksiyon alınması için gelen çağrıları göz ardı ettiklerini ifade ediyor. 2021 yılında da beş eski SpaceX çalışanı ile yine bir Elon Musk şirketi olan Tesla'dan sekiz kadının açtığı davalardaki iddiaları çağrıştıran bu dava talebi ise çok daha karanlık bir tablo çiziyor.

"SpaceX yönetimi, tecavüze göz yumdu"

40 sayfalık iddianameye göre SpaceX içerisinde Dopak, kendisine vaat edilen terfiyi alamadığını ifade etti. Öte yandan bu iddia, rapordaki en küçük sorunlardan biri olarak göze çarpıyor. İddialar arasında cinsel taciz, yalanlar, adaletsiz ödemeler ve bu durumun üstünün örtülmesi çabaları yer alıyor. İddia makamı, uğradığı cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını ve hamileliği sürecinde şirketin üst yönetimi tarafından çocuğunu aldırması için baskıya uğradığını belirtiyor.

Konuyla ilgili olarak henüz SpaceX tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor ancak bu iddiaların doğruluğunun kanıtlanması durumunda firma çok zor günlerle karşı karşıya kalabilir. Öte yandan firma, hâlihazırda hem İnsan Hakları Organizasyonları tarafından inceleniyor hem de azınlıklara ve kadınlara adaletsiz davrandığı gerekçesiyle davalık olmuş durumda. Ayrıca şirkete yönelik taciz davaları da devam ediyor.