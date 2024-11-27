FCC, SpaceX ve T-Mobile’ın Starlink ile sunduğu uydu telefon hizmetine resmi onay verdi. İletişim ağlarının kapsamı genişliyor.

Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX’in Starlink geniş bant uydularının T-Mobile müşterilerine doğrudan telefon hizmeti sunmasına onay verdi. T-Mobile lisansı, bir uydu operatörü ile kablosuz taşıyıcı arasında uzaydan ek hücresel kapsama alanı sağlamak üzere yapılan ilk FCC onaylı iş birliği oldu.

Komisyon, uydu cihazı bağlantısının evrensel bağlantı, uzak bölgelerden 911 hizmetine erişim, teknolojik ilerleme ve yenilikçi spektrum kullanımı gibi kritik kamu yararı faydalarını destekleyebileceğini kabul ettiğini belirtti.

SpaceX ve T-Mobile'ın Starlink iş birliği onaylandı

Duyuru ise SpaceX ve T-Mobile'ın Hurricane Helene'den etkilenen bölgelere Starlink uydu hizmeti sağlamak için geçici izin almasının ardından geldi. 2022'de duyurulan bu ortaklık, ABD genelinde hücresel ölü bölgeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

FCC'nin resmi onayı bazı koşullara bağlı. Ajans, SpaceX'in uydu radyo emisyon gücünü artırıp artırmayacağına henüz karar vermedi. Gerçek zamanlı ses ve video çağrıları gibi yetenekleri desteklemek için gerekli olabilir. Ancak AT&T ve Verizon, bu artışın mevcut ağlarına müdahale edebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Komisyon ayrıca, 2018'de onaylanan 7,518 uydudan sonra SpaceX'in ek 22,488 Starlink uydusu fırlatmasına izin verilip verilmeyeceği kararını da erteledi. SpaceX ve T-Mobile'ın doğrudan hücresel hizmet sunan ilk uyduları Ocak ayında fırlatıldı, ancak tüm uydu ağı henüz tamamlanmadı. SpaceX, geçen ay geçici izin aldığında temel mesajlaşma (SMS) yeteneklerini test edebileceğini söyledi. Ses ve veri desteğinin ise 2025'e kadar gelmesi bekleniyor.