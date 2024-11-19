SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, hâlâ Türkiye'ye gelemeyen Starlink'in internet hızının yakında 25 kat kadar artabileceğini açıkladı.

Elon Musk yönetimindeki uzay şirketi SpaceX’in uydu interneti girişimi Starlink, gün geçtikçe daha da büyüyordu. Öyle ki şu anda, toplamda 6600’den fazla Starlink uydusu yörüngede yer alıyor ve dünyanın her bir yerine hızlı internet sağlamak için çalışıyor.

Şimdi ise Starlink’in geleceği hakkında direkt olarak SpaceX yönetiminden önemli açıklamalar geldi. Şirketin başkanı Gwynne Shotwell, internet hızının yakında 25 kat artabileceğini ifade etti.

İnternet hızı saniyede 2 gigabite kadar çıkacak

Ookla’nın geçen sene yaptığı hız testleri, şu anda Starlink’in ortalama olarak ABD’de saniyede 100 megabitin de altında 79 mbps civarında internet hızına sahip olduğunu gösteriyor. Shotwell’e göre ise bu durum çok uzun sürmeyecek ve yakında hızlar ciddi oranda artacak.

Yöneticinin açıklamalarına göre Starlink, bir gün saniyede 2 gigabit (gbps) hıza kadar çıkabilme potansiyeline sahip. Bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir bilgi ise maalesef yok. Nasıl bu hızı başaracaklarını da söylemiyorlar. Ancak ABD baz alındığında 25 kat civarında bir hız artışı demek.

Starlink’in ABD’de 79 mbps hızı tabii ki herkes için geçerli değil. Shotwell, şu anda çoktan 1000 mbps’ye ulaşabilen hız sunabildiklerini söylüyor. Yani hâlihazırda iyi denebilecek seviyelerde. 2 gbps’ye çıkması kullanıcılar için çok sevindirici olacaktır.

Starlink’in şu anda 4 milyon civarında kullanıcıya sahip olduğunu belirtelim. Bir yılda iki kat artan bu sayının gittikçe artması bekleniyor. Türkiye’ye de gelmesinin beklendiğini belirtelim. Ancak maalesef henüz resmî bir tarih yok. Şirketin sitesinde “düzenleyici onayı bekleniyor” ifadeleri yer alıyor.