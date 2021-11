Sony Pictures, Spider-Man: No Way Home’un ilk posterini resmi Twitter hesabından yayımladı. Posterde Spider-Man evreninde gördüğümüz dört kötü karakteri birlikte gördük.

Bu yılın en çok beklenen filmi olan Spider-Man: No Way Home, halen büyük oranda gizemini korumaya devam ediyor. Filmden gelen ilk fragman Kum Adam, Yeşil Cin ve Doctor Octopus’un filmde gözükeceğini göstermiş olsa da halen üç farklı evrendeki Spider-Man’i bir arada görecek miyiz, kesin olarak bilmiyoruz.

Bu sabah saatlerindeyse Marvel’ın bu filmde birlikte çalıştığı Sony Pictures, Spider-Man No Way Home’un ilk posterini yayımladı. Stüdyo, resmi Twitter hesabından paylaştığı posterinde çoklu evreni vurguladı. Posterde, büyük oranda fragmanda gördüğümüz her şey yer alsa da Yeşil Cin’in varlığı tam olarak kesinleşti.

Spider-Man: No Way Home’un ilk posteri:

Yaklaşık 3 ay önce yayınlanan ilk fragmanda Yeşil Cin’in varlığını yalnızca kendisinin bombasından yola çıkarak anlamıştık. Yukarıda gördüğümüz posterdeyse kendisini havada uçarken görebiliyoruz. Poster, Doc Ock’un Peter’a ‘Hello Parker’ dediği sahnedeki poza yer veriyor. Posterin arka planında da Kum Adam’ın kumlarını görebiliyoruz. Gördüğümüz şimşeklerse Electro tarafından üretiliyor.

Beklenenin aksine henüz yeni bir fragmanı yayınlanmayan Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık’ta vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx ve Benedict Cumberbatch de yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Letterboxd, filmin oyuncu kadrosuna önceki Spider-Man’ler Andrew Garfield ve Tobey Maguire’ı da eklemişti.