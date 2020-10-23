BBC, geçtiğimiz günlerde müzik platformlarında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını yayınlamıştı. Platformlarda ırkçı ve nefret söylemi içeren parçaların yer aldığını ortaya çıkaran yayın kuruluşunun açıklamasının ardından müzik platformları harekete geçti.

BBC, günümüzün en büyük müzik yayın platformları olan Spotify, Apple Music, Deezer ve YouTube Music'te kapsamlı bir araştırma yaptı. Yayın kuruluşu, yaptığı araştırma sonucunda platformlarda ırkçı ve homofobik şarkıların yer aldığını ortaya çıkardı. BBC'nin araştırmasının ardından platformlar, bu şarkılara karşı harekete geçti.

BBC'nin sonuçlarını açıkladığı araştırmanın ardından platformlar, söz konusu şarkıları bünyelerinden kaldırmaya veya şarkıları gizlemeye başladı. BBC'nin açıklamasına göre 30'dan fazla sanatçı ve grup, çeşitli nefret gruplarına bağlıydı. Bunun yanı sıra Spotify'da Nazizm'e bağlı olan bir müzik türü altında çalma listeleri de bulunuyordu.

Müzik platformları nefret içeriklerine karşı harekete geçti:

Spotify'daki söz konusu parçaların ve albümlerin başlıkları değiştirildi. Ancak platform, bu tür şarkıların tümünde değişiklik yapmadı. Spotify'la birlikte diğer yayın platformları yaptıkları açıklamada politikalarının bağnaz malzemeleri yasakladığına dair ifadelere yer verdi.

Spotify, yaptığı açıklamada 'açıkça ve esas olarak' nefret ve şiddete yol açan müziği yasakladığını ifade etti. Öte yandan Apple, bu tür içeriği yasaklayan 'güçlü yazım önergeleri' olduğunu söyledi. YouTube ise yaptığı açıklamada kendi hizmetinde nefrete hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini belirtti.

Ancak açıklama yapan ve bu parçalara karşı aksiyon alan platformlardan hiçbiri parçaların ilk etapta politikalarına rağmen platforma nasıl girdiğini açıklamadı. BBC, yaptığı araştırmanın kanıtlarını açıkladığı bölümde bu tür müzikleri bulmanın özel bir yetenek veya gayret gerektirmediğini belirtti.

Söz konusu içerikleri içeren parçalar, zaman zaman platformların bünyesinde yer alan algoritmalar tarafından bu parçaları aramayan kişilere dahi gösterilebiliyordu. Dolayısıyla bu durum, insanlardaki nefret duygusunu körükleme potansiyeli taşıyordu. Bu nedenle platformların şarkıları denetleme yöntemleri eleştiri altına alınmaya başladı.