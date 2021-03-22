Spotify, Bu Ay Yayınlanacak Yeni Özelliklerini Duyurdu

İsveç merkezli dijital müzik akış devi Spotify, bu ay içerisinde Android ve iOS uygulamalarına eklenecek yeni özelliklerini duyurdu. Yeni özellikler arasında üç aya kadar çalma geçmişini gösteren "Son Oynatılanlar" ve gelişmiş podcast özellikleri gibi değişiklikler bulunuyor.

Dünyanın en popüler müzik akış hizmetlerinden biri olan Spotify, geçtiğimiz yıl hem Android hem de iOS uygulamaları için Ana Sayfa düzenini yeniden tasarlamıştı. Yapılan değişiklikle birlikte kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş bir müzik deneyimi sunan İsveç merkezli şirket, Ana Sayfa deneyimini tüm kullanıcılar için daha da kişisel hale getirecek bir dizi yeni özelliği platforma eklemeye hazırlanıyor.

Spotify, yeni güncellemeleri bir blog gönderisiyle duyurdu. Bu özellikler arasında kullanıcıların üç aya kadar Spotify dinleme geçmişine göz atmasına olanak tanıyan "Son Oynatılanlar" bölümü ve yeni podcast bölümü yer alıyor.

Spotify'ın yeni özellikleri bu ay içerisinde uygulamaya eklenecek:

Platforma gelen ilk büyük değişiklik, kullanıcıların "Son Oynatılanlar" bölümü altında üç aya kadar olan dinleme geçmişine göz atmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik hem ücretsiz hem de premium kullanıcılara sunulacak.

Bir diğer özellikle dünya çapındaki premium kullanıcıları, yeni ve ilgili podcast bölümlerini doğrudan ana ekrandan görüntüleyebilecekler. Podcast'lerden yeni bölümler mavi bir noktayla işaretlenecek, daha önce başlamış olduğunuz bölümler ise ne kadar ilerlediğinizi gösteren bir ilerleme çubuğuyla listelenecek.

Son özellikle birlikteyse kullanıcılar, sevdikleri sanatçılardan müzikleri Home hub'ının üst kısmında yerleştirilecek yeni bir alan ile keşfedecek. Bu kısım, zamana duyarlı ve zevklerinize göre tepki veren kişiselleştirilmiş önerilerle desteklenecek.

Spotify, ana ekrandaki tüm bu yeni özelliklerin bu ay içerisinde hem iOS hem de Android platformlarında kullanıma sunulacağını söylüyor. Peki, siz Spotify'ın yeni özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.