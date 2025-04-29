Spotify'a Zam Geleceği İddia Edildi

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'a zam geleceği iddia edildi. Üstelik kaynağa göre zam kararı, çok yakında duyurulacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina bir kaynak, Spotify'ın abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Spotify, bayağıdır fiyat artışı yapmıyor. Ancak bu durum, en azından Avrupa ile Latin Amerika bölgelerinde değişecek gibi görünüyor. Kaynağın açıklamasına göre Spotify fiyatları, Avrupa bölgesinde 1 euro civarı artış gösterecek. Bu zam kararının Türkiye'yi etkilemesi de olası. Ancak firmanın Türkiye zammını nasıl uygulayacağı belirsiz.

Haziran ayında duyurulabilir!

Konuya aşina kaynağın açıklamasına göre Spotify'daki fiyat artışları, çok uzak bir gelecekte yaşanmayacak. Hatta kaynağa göre Haziran 2025, zam kararının duyurulduğu dönem olacak. Ancak şunu hemen belirtelim, Spotify'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Spotify'a gelecek zamla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.