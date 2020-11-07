Square Enix, Marvel’s Avengers Nedeniyle Büyük Zarar Açıkladı

Square Enix’in son çeyrek raporunda firmanın ciddi şekilde zarara uğradığı açıklandı. Firma, yakın zamanda Marvel’s Avengers oyununu yayınlamıştı.

Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan Marvel’s Avengers oyunu o zamandan bu yana sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Her ne kadar oyunun iyi yazılmış senaryosu pek çok hayranı seriye çekmiş olsa da Kamala Khan’ın ekibi toplamaya çalıştığı yapım pek de isteneni verememiş gözüküyor.

Oyunun temelini oluşturan hikaye iyi olsa da canlı hizmet modelinin işleyişi ciddi sorunlar çıkarmıştı. Oyundaki hataların çokluğu ve büyük kısmının da hâlâ düzeltilmemiş olması da oyuncuların yapımdan uzak durmasına neden olan bir başka etmen oldu. Oyunun sonu da kimseyi pek memnun etmeyi başaramadı.

Satışlar istenen seviyede değil

Oyunun gördüğü ilginin beklendiği kadar ateşli olmaması ve çıkış sonrasında eklenecek içeriklerin de ertelenmesi, AAA olarak sınıflandırılan oyunun takipçilerini başka yapımlara yöneltti. Bu da Square Enix’e daha düşük satış rakamları olarak geri döndü.

Oyunu geliştiren Crystal Dynamics’in de çatı firması olan Square Enix, yeni yayınladığı son çeyrek finansal raporunda da durumun vahametini ortaya koydu. Rapora göre firmanın dijital eğlence HD oyun işletmesi 6,5 milyar yen (Yaklaşık 536 milyon TL) zarara uğradı. Marvel’s Avengers satışları da beklenenin %60’ında kaldı.

Square Enix oyunun kaç kopya sattığı ya da geliştirilmesi için ne kadar para harcandığını açıklamadı. Yine de oyunun üretim maliyetinin %70’ini karşıladığı bilgisinden yola çıkan uzmanlara göre yapım 170 ila 190 milyon dolar arasında bir maliyetle üretildi.

Geçen çeyrek kâr açıklamıştı

Firma bir önceki çeyrekte ise Final Fantasy VII Remake ile birlikte 10 milyar yen gibi ciddi bir kazanç elde etmişti. Firmanın toplam satışları ise 34.1 milyar yene ulaşmıştı. Aslında Marvel’s Avengers da beta aşamasında milyonlarca oyuncu çekmişti ancak beta süresinin kısa ve çıkışa yakın olması sorunları çözmek için yetmedi.

Oyun şu anda da kan kaybetmeye devam ediyor. PC oyuncuları yapımı terk etmeye başlarken oyuna ekleneceği söylenen Hawkeye ve Kate Bishop’lı içerikler de ertelendi. Bakalım Cyrstal Dynamics oyunu buradan kurtarabilecek mi?