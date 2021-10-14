Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, yayınlandığı tarihten itibaren gündemin ortasına oturdu ve herkes tarafından konuşuluyor. Bir anda popülerliği tavan yapan dizi için ortaya yeni bir iddia atıldı: Squid Game’in konusu, 2014 yapımı bir Japon filminden çalıntı. Konunun detaylarını aşağıda anlattık.

Son dönemlerin en popüler dizisi Güney Kore yapımı Squid Game, sosyal medyanın göbeğine demir atmış durumda. Dizinin çıkışının 1. haftasında Squid Game temalı kafeler bile ortaya çıktı. ‘Ne çabuk ürettiler kıyafetleri falan yahu?’ diyebilirsiniz ama şaşırmayın çünkü kullandıkları tulumlar La Casa De Papel’den kalma.

Gündemin zirvesindeki dizi, tabii ki beraberinde spekülasyonları da getirdi. Ortaya atılan bir iddiaya göre Squid Game’in teması ve konusu çalıntı. İddianın içeriğinde söylenene göre Squid Game, 2014’te çıkan Japon yapımı bir film’den intihal yapmış.

Squid Game, Japon Yapımı As The Gods Will filmini taklit etmiş

Bu Japon yapımı filmde bir grup lise öğrencisi, öğretmenlerinin ölmesi sonucunda aynı Squid Game’deki gibi kaybetmenin sonucu ölüm olan bir takım oyunlar oynamaya mecbur bırakılıyor. Filmdeki ilk oyun Daruma-san ga koronda, Squid Game’deki Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununa çok benziyor.

Tabii ki konsept konusunda benzerlik var ancak filmdeki lise öğrencileri oyunları oynamaya zorlanıyor. Squid Game’deki oyuncular ise yarışmaya kendi istekleriyle katılıyor. Ek olarak Squid Game’de zenginlere hizmet eden gizli bir örgütü izlerken filmde tanrıların oyunların arkasında