Squid Game (SQUID) adıyla piyasaya sürülen kripto para birimi, yalnızca 5 dakika içinde binlerce kat yükselip on binlerce kat değer kaybederek tarihi bir vurgunun adresi oldu. Kripto para projesinin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı.

Netflix’in tüm dünyada çılgınlar gibi izlenen son dizilerinden Squid Game, popülerliğini hâlâ hissettirmeye devam ettiriyor. Dizi, geçtiğimiz günlerde de kripto para piyasasında karşımıza çıkmıştı. Fakat diziyle aynı ismi taşıyan kripto para biriminin arkasında Squid Game’in yapımcıları ya da diziyle ilişiği olan herhangi bir kişi bulunmuyordu.

Squid Game’i (SQUID) piyasaya süren kişiler, oluşturulacak bir platformda Squid Game oyunlarının çevrimiçi ortamda oynanacağını vadetmişlerdi. Her oyun için belli bir miktar SQUID ödeyen oyuncular, kazanan olduğundaysa kendilerine düşen payı alacaklardı. Payın %10’u da oyunun yapımcılarına komisyon olarak gidecekti. Fakat daha henüz ortada oyun yokken, ya da herhangi bir somut bir şey yokken komisyonu unutun, paranın tamamı uçtu gitti.

Fıkra gibi yükseliş,

Henüz 26 Ekim tarihinde piyasaya sürülen SQUID, açılışını yaklaşık 0,012 seviyesinden yapmış ve duyulmasıyla birlikte aniden değer kazanmaya başlamıştı. Kripto para birimi, dün 35 dolar seviyelerinde dolaştıktan sonra bu sabah çok ilginç bir yükseliş yaşadı. Sabah 10’da 100 dolara yükseldi, 12’de 500 doları aştı, 12.30’da 1.700 doları geçti ve 12:35’te 2.856 doları görerek yılların emektarı, sapasağlam projesiyle ayakta duran Ethereum’a meydan okudu.

Fıkra gibi bir düşüşle son buldu:

Saat 12.25’te 628 dolar olan, 12.35’te 2.856 doları gören SQUID, bundan yalnızca 5 dakika sonra 0,0007926 seviyesine düştü. Ardından bir nebze yükselmiş olsa da şu dakikalarda 0,0025 seviyelerinde dolaşıyor. Yalnızca 5 dakika içinde gerçekleşen bu eşi benzeri görülmemiş devasa hareketlilik, elbette bir dolandırıcılık olayı olarak daha kripto para tarihine adını yazdırdı.

SQUID, 2.856 dolarlık zirvesini gördüğü anda yaklaşık 2,1 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Tüm bu para 5 dakika içinde buhar oldu.

Projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı.

Kripto paranın değerinin yalnızca birkaç dakika içinde hesaplayamayacağımız kadar yüksek bir şekilde değer kaybetmesinin ardından projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Bununla birlikte SQUID, alım satıma da kapatıldı.