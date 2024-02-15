Stability AI, son dönemde rekabetin gittikçe arttığı üretken yapay zekâ alanında rakiplerinin önüne geçmek için, daha az hesaplama gücüne ihtiyaç duyan ve komutları daha iyi takip edebilen Stable Cascade'i duyurdu.

Stable AI, hâlihazırda Stable Diffusion ile görsel üreten yapay zekâ alanında pazar lideri konumunda bulunuyor. Stable Diffusion, başka pek çok metinden görsel üreten yapay zekâ aracının da temelinde yer alıyor. Yeni versiyon olan Stable Cascade ile birlikte Stability, yapay zekânın becerilerini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Sadece görsel oluşturmakla kalmayacak

Stable Cascade, görseller oluşturabilecek ve oluşturduğu görselin varyasyonlarını da ortaya çıkarabilecek. Ayrıca var olan bir görselin çözünürlüğünü artırmak için de kullanılacak. Diğer özellikleri arasında, oluşturulan görselin sadece belli bir kısmını düzenleme, eski görsellerden yeni görsel oluşturma gibi özellikler de yer alıyor.

Yeni model şu anda GitHub'da araştırmacılara açık ancak ticari kullanımı henüz başlamadı. Stable Cascade öte yandan Google ve hatta Apple gibi firmalara da kendi görsel oluşturma üretken yapay zekâ modelleri için de fikir verici bir yapıya sahip. Üstelik teknik açıdan bakıldığında da oldukça farklı. Stable Diffusion gibi tek bir büyük model olmayan Stable Cascade, Würstchen mimarisiyle bir araya getirilmiş üç farklı modelden oluşuyor.

Stable AI'dan gelen açıklamaya göre bu sistemde komutlar daha küçük parçalara ayrılıyor. Böylece hem yapay zekâ komutları daha iyi takip edebiliyor hem de daha az işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. SDXL modeli (şu anki model) bir görseli 22 saniyede oluştururken yeni model ile birlikte bu süre 10 saniyeye iniyor.