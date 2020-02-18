Bugüne Dek Yayınlanmayan 'StarCraft: Ghost' Sızdırıldı

Blizzard Entertainment'ın geliştirdiği ancak yayınlama imkanı bulamadığı oyunu StarCraft: Ghost, internete düştü. Oyunla ilgili olarak yayınlanan görsel ve videolar, bundan yıllar önce çıkması beklenen oyunun neler sunabileceğini açıkça gözler önüne seriyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Blizzard Entertainment, bugüne dek onlarca oyun yayınladı. Şirket tarafından piyasaya sürülen pek çok oyun, oyunseverler tarafından da tam not aldı ve şirket hala, piyasaya sürdüğü oyunlarla adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor.

Blizzard Entertainment'ın "StarCraft" evreni, pek çok oyunsever tarafından bilinir. Şirket, bu evren üzerine kurulu çok sayıda oyun geliştirdi. Bu oyunlardan bir tanesi de "StarCraft: Ghost" olarak isimlendiriliyordu. Bu oyunun ismini koyu bir Blizzard Entertainment hayranı olsanız bile duymamış olabilirsiniz. Çünkü şirket, bu oyunu hiçbir zaman yayınlamadı.

StarCraft: Ghost, bundan yıllar önce üzerinde çalışılan bir oyundu. Blizzard Entertainment, bu oyunun Xbox, PlayStation 2 ve Nintendo GameCube için piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Ancak oyunun geliştirilme sürecinin hayli uzaması, bu oyunun gün ışığı görmesinin önüne geçti. StarCraft: Ghost, tarihin tozlu sayfalarında unutulup gitti.

Blizzard Entertainment'ın hiç yayınlamadığı oyunu, üçüncü şahıs nişancı türündeydi ve döneminin önde gelen oyunlarından biri olması bekleniyordu. Ancak hiçbir oyunsever, bu oyunun neler sunduğunu deneyimleyebilme imkanı yakalayamamıştı. Şimdiyse bu unutulmuş oyunla ilgili bazı yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan yeni detaylar, StarCraft: Ghost'un genel yapısını gözler önüne seriyor.

Yukarıdaki görsellerde de görebileceğiniz üzere StarCraft: Ghost, grafik konusunda günümüz kalitesini sağlamıyor. Ancak oyunun üzerinde çalıştığı ve PlayStation 2'nin hangi yıllarda popüler olduğunu düşünürsek, bunun önemli bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü oyun, eğer o dönemlerde piyasaya sürülmüş olsaydı milyonlarca oyunseveri kendisine bağlayacak bir yapıya sahipmiş gibi görünüyor.

Blizzard Entertainment'ın bugüne dek yayınlamadığı oyunu ile ilgili ortaya çıkan detaylar bunlarla da sınırlı değil. Sizlerle az sonra, farklı YouTube kanalları üzerinden yüklenmiş olan bazı videolar paylaşacağız. Bu videolar, bugüne dek yayınlanmayan ancak sızdırılmış olan StarCraft: Ghost'un oynanabilirlik durumunu açıkça gözler önüne seriyor.

Örneğin bu videoda modlanmış bir Xbox 360'ı, StarCraft: Ghost'u çalıştırırken görebiliyoruz. Bu videodaki görüntüler, oyun piyasaya sürülmüş olsa nasıl bir oynayış imkanı sunacağını gözler önüne seriyor.

Başka bir videoda ise oyunun doğrudan içerisinden bir kesitle karşılaşıyoruz. Oyunun ana karakteri olan Nova, 7 dakikalık bu videoda rakiplerini alt etmeye çalışırken görülebiliyor.

Bu video ise Nova ile oyundaki diğer karakterler arasında geçen konuşmaların bir derlemesini içeriyor. Videonun ilerleyen bölümlerinde oyun içerisinde bulunan karakterlerin genel görünümleri ve teknik çizimleri görülebiliyor.