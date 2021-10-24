Stardew Valley bilinen en tatlı ve rahatlatıcı çiftlik oyunlarından bir tanesi. Peki gerçekten göründüğü kadar masum mu? Normal koşullarda oynarken çok farkında varmasanız bile birçok oyunda olduğu gibi Stardew Valley’inde karanlık sayılabilecek bir yüzü mevcut.

Stardew Valley her zaman şirinliği, rahatlatıcı olması vb. pozitif yönleri ile öne çıkan bir oyun oldu. Fakat aynı zamanda kendi içerisinde çok fazla gizem de barındırıyor ve sadece dümdüz bir şekilde oynayıp bitirdiğinizde bunların birçoğunu göremeyebilirsiniz.

Barındırdığı bu gizemde Stardew Valley’in sevilen ve oyunu ilgi çekici kılan taraflarından biri. Ne kadar gizemli yönleri olsa da Stardew Valley’in hala en rahatlatıcı oyunlardan biri olduğu bir gerçek. Bizde bu yüzden meraklıları ve sevenleri için bu olaylardan birkaçını yazımızda belirtmeye karar verdik.

Stardew Valley’in 12 karanlık sırrı

Kent PTSD sahibi

Dwarf’lar savaş yüzünden yok oldu

Hayvanlarınız kurtlar tarafından yenebilir

UFO çiftliğinize garip bir kapsül bırakabilir

Shane ağır depresyon sahibi

Pam bir alkolik

Clint yalnız olmaya mahkum

Alex’in trajik bir geçmişi var

Wizard karısını aldatmış ve bir kızı var

Pierre’in evliliği parçalanıyor

Karanlık ve varoluşsal bir mesaj verilmek isteniyor

Kent PTSD sahibi

Kent, kasabada çok sayıda yaşayan köylüden biri ve ne yazık ki kendisi PTSD (travma sonrası stres bozukluğu) sahibi biri. Bu tam olarak söylenmese de bazı eylemleri bunu ağır bir şekilde ima ediyor. Örneğin: geçmişte bir esir kampından bahsediyor, basit bir patlamış mısır bile onu şaşırtabiliyor, uykuya dalmakta zorluk çekiyor ve açık alanları sevmiyor. Bu tarz örnekler bu sonuca varmamızı sağlayabiliyor.

Dwarf’lar (cüceler) savaş yüzünden yok oldu

Stardew Valley’deki rahatsız edici unsurlardan biri, cüceler ve gölge insanlar arasındaki gizli savaştır. Bu biraz irdelediğinizde öğrenebileceğiniz bir senaryo. Ayrıca gölge insanlardan olası bir casus olduğunuza inanarak size şüpheli bir şekilde yaklaşan bir cüce ile etkileşime geçebilirsiniz. Cüce ırkının varlığının bu gizli savaş tarafından yok edildiğini öğrenmek oldukça üzücü. Gölge insanlar bile lağımlarda sefalet içinde yaşıyor.

Hayvanlarınız kurtlar tarafından yenebilir

Bazı insanlar bunu zor yoldan öğrenmiş olabilir, ancak diğerleri bunu hiç yaşamamış olacak kadar şanslı olabilir. Hayvanlarınızdan birini yanlışlıkla gece dışarıda bırakırsanız ve onlara çitle çevrili bir alana geri dönmeleri için yol sağlamazsanız, gece bir sürü kurdun uluması eşliğinde uyanabilirsiniz. Ertesi gün, hayvanlarınız gece boyunca kötü bir şey olmuş gibi stresli görünebilir. Daha sonra bir hayvanın kayıp olduğunu fark edeceksiniz, yani muhtemelen başıboş bir kurt tarafından saldırıya uğradılar.

UFO çiftliğinize garip bir kapsül bırakabilir

Stardew Valley, zaman içinde çiftliğinizde meydana gelen bir dizi rastgele olaya ve sırra sahiptir. Özellikle ürkütücü olanlardan biri bir UFO içerir. Bir yıl boyunca çiftliğinize sahip olduktan sonra, tepenizden geçen bir UFO görme ve çiftliğinizde garip bir kapsül düşürme ihtimali var (%1 şansla). Olayı daha da garip hale getirmek için, kapsülün açıklamasında, sıvının içinde sallanan “etli” bir şey olduğu yazıyor.

Shane ağır depresyon sahibi

Shane ile ilk konuştuğunuzda, onun kaba ve soğuk olduğunu düşünüp görmezden gelebilirsiniz. Fakat ısrarcı olursanız duvarları parçalanmaya başlıyor ve davranışlarının arkasındaki neden ortaya çıkıyor. İlk olay 1. kalp seviyesine ulaştığınızda açılıyor ve kendisini “sefil bir uçuruma saplanmış” hissettiğini ve “gün ışığını bile göremediğini” söylüyor. Kalpler ilerledikçe daha çok üzücü şeyler açığa çıkıyor. Depresyondan muzdarip olduğu hiçbir zaman açıkça belirtilmese de durumun böyle olduğu ortada.

Pam bir alkolik

Pam her gece Stardrop Saloon’da bulma şansınız var. Bazen çok az şeyler bazen de hiçbir şey söylemez (çünkü o kadar sarhoştur). Penny ile paylaştığı karavanı alt üst eder ve Penny’i temizlemesi için bırakır. İçki sorunu o kadar kötüleşti ki hesabını ödemeyi bıraktı ve gariban Gus, finansal olarak mücadele ederken onunla bu konuda yüzleşemediğini hissetti.

Clint yalnız olmaya mahkum

Clint, Stardrop Saloon’un bir başka müdavimi. Sık sık yalnız olduğunu gösteren açıklamalar yapar, bütün gece tek başına oturur. Aslında Emily’ye karşı hisleri var. Odasında gizlice dolaşırsanız Emily için yazılmış fakat gönderilmemiş bir mektup görebilirsiniz. Dahası oyunda Emily ile evlenirseniz Clint asla başka birini bulamaz.

Alex’in trajik bir geçmişi var

Alex tipik kibirli bir sporcu gibi görünebilir, ancak tüm bu davranışların altında, oldukça üzücü bir geçmişe sahip. Dört kalp etkinliği sırasında Alex, oyuncuya büyükanne ve büyükbabasıyla yaşamasının gerçek nedenini söylüyor. Babası çok ağzı bozuk olan, sürekli içen ve Alex’i taciz eden biriydi. Anneside hasta olup öldüğünde ise Alex’i büyükannesi ve büyükbabası ile yaşaması için bırakıyor.

Wizard (sihirbaz) karısını aldatmış ve bir kızı var

Kasabadaki herkes oldukça dostane görünüyor. Fakat Sihirbaz bazı ciddi aile dramlarının merkezinde yer alıyor. Kara tılsım görevinde, sizden cadı olan eski karısının evinden sihirli mürekkebi almanızı istiyor. Onu çok kızdıran bir hata yaptığını, onun yeşile döndüğünü ve her yere lanetlere bırakarak şehrin üzerinden uçtuğunu söylüyor. Ama asıl can alıcı nokta şu: rastgele bir diyalogda, size kasabadaki birinin kızı olduğundan şüphelendiğini söyleyebilir. Sanırım artık bu hatanın ne olduğunu biliyoruz.

Pierre’in evliliği parçalanıyor

Geçiminin JojoMart tarafından tehdit edilmesi ve ailesinin şüpheli statüsü yeterli değilse, Pierre evlilik sorunları yaşıyor olabilir. Kızınızın size ait olmadığından şüphelenmek evliliği biraz zorluyor olmalı. Belki de bu tarz durumlarla başa çıkmak için Pierre’in kendine özel sırları vardır. Altı kalpli etkinliğinde, yatak odasındaki kitaplığın arkasına gizlenmiş “gizli zula” olarak anılan bir şey buluyorsunuz. Bu esnada Pierre sizi gözetlerken yakalar ve kimseye söylememenizi ister. Bu zulanın ne olduğu ise henüz belli değil.

Karanlık ve varoluşsal bir mesaj verilmek isteniyor

Karakteriniz Joja Corporation’da ruhsuz bir işte çalışmaya başlıyor ve sözde çiftlik sizi modern hayatın yükünden kurtarıyor. Ama Stardew Valley’de bile kapitalizm ile karşılaşıyoruz. JojaMArt, Pierre’in küçük mağazasını tehdit eden ve oyuncu seçimine bağlı olarak topluluk merkezini bile ele geçirebilecek indirimler sunuyor. Ayrıca daha fazla çiftlik malzemesi alabilmek ve daha fazla para kazanmak için çiftliklerimizi büyüterek saatler harcıyoruz. Belki de oyun bize gerçekten açgözlülüğün kaçınılmaz olduğunu söylemeye çalışıyor. Bu şekilde baktığınız zaman olukça iç karartıcı.