Starfield Akıllı Saatinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

11 Kasım'da çıkacak olan Starfield, bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Gelen yeni haberlere göre de Bethesda, oyunda yer alacak olan bir saatin, gerçek hayatta kullanılabilecek olan bir kopyası üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Bethesda tarafından geliştirilen Starfield, 11 Kasım 2022’de piyasaya sürülecek. Üzerinde uzun zamandır çalışılan ve bir açık dünya uzay oyunu olacak olan bu oyun, oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor. Yayımlanan fragmanlar da bu heyecanı daha da yükseltiyor.

Şimdi ise bu oyun ile alakalı ilgi çekici bir haber geldi. Bir reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen bir kılavuza göre, Bethesda’nın kasım ayında piyasaya süreceği Starfield oyunu için bir akıllı saat geliştirildi. Gelen haberlere göre oyunun içinde yer alacak olan bu saat, gerçek hayatta da kullanılabilecek.

Hava durumu ve bildirimleri gösterebilecek

Bu saatin, daha önce de Bethesda ile birlikte çalışmış olan ve replika (kopya) ürünler üreten The Wand Company isimli şirket tarafından geliştirildiği belirtiliyor. Keşfedilen ‘The Wand Company LPV6 Smartwatch Kullanıcı Kılavuzu’ isimli kılavuza göre bu saat, telefonlardan bilgi alarak hava durumunu ve bildirimleri gösterebilecek. Bunlara ek olarak sıcaklık ve saat gibi unsurlar da akıllı saatte yer alacak. Ayrıca kılavuzun ‘Hakkımızda’ bölümünde de ürünün Bethesda’ya ait olduğunu belirten ifadelerin yer aldığı gelen haberler arasında yer aldı..

Kurgusal dünyaları gerçek hayata taşımayı amaç edinen The Wand Company isimli şirket, daha önce de birçok filmden, oyundan ve diziden esinlenerek oldukça gerçekçi olan replikalar üretmişti. Buna örnek olarak Star Trek serisinde yer alan ve ‘communicator’ ismi verilen iletişim cihazları verilebilir. Şirket bu cihazın kopyasını üretmiş ve kullanıcıların bu ürünle arama yapmasını sağlamıştı. Bu da Starfield için geliştirilen saatin oyundakine oldukça benzer olabileceğini gösteriyor.

Starfield saati ile ilgili daha önce de bazı haberlerin çıktığını belirtmemiz gerek. Oyun haberleri paylaşan Video Games Chronicle, Bethesda’nın bir videosunda bu saatin gözüktüğünü aktarmıştı. Ancak keşfedilen bu kılavuz, saat ile ilgili yeni ve daha detaylı bilgileri bize sunmuş oldu. PC ve Xbox konsolları için çıkması planlanan Starfield’ın 11 Kasım’da çıkması planlanıyor. Bu da demek oluyor ki eğer saat gerçekten Collector's Edition, yani koleksiyoncu sürümün bir parçası olacaksa, bu süreç içinde onun hakkında daha fazla şey duyma ihtimalimiz yüksek.