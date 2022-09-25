Yaşanan eylemler nedeniyle hükümetin interneti kısıtladığı İran'da, ABD'nin İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin verilmesinin ardından Elon Musk Starlink uydularını devreye aldı.

İran'da ahlak polisi olarak da bilinen irşad/erşad devriyesi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi türbanından saçları gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına almış, genç kadın göz altında hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından ülke çapında başlayan gösteriler, bütün dünyada da gündem olmuştu.

Protestoların büyümesi üzerine İran hükümeti, internete erişimi kısıtlamıştı. WhatsApp gibi platformlara da erişim engellenmişti. Normal şartlar altında ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD'li firmaların hizmet veremediği ülkede, genişletilen izinlerin ardından Elon Musk da Starlink uydularını devreye aldı.

Bakan'a Twitter'dan verdiği cevapla duyurdu

Konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuyla ilgili olarak Twitter'dan bir paylaşımda bulunmuştu. "İran hükümetinin sansürüne karşı koymak için, dijital iletişime daha fazla erişim sağlamak için ve İranlılara serbest bilgi akışı sağlamak ve özgür bilgi akışını geliştirmek için bir Genel Lisans vererek bugün harekete geçtik." şeklinde bir tweet attı. Bunun üzerine Elon Musk da "Starlink'i devreye sokuyoruz." şeklinde bir ifade kullandı.

Starlink nedir?

Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve dünyanın dört bir yanına uydu interneti altyapısı sunmayı amaçlayan projesi Starlink, SpaceX çatısı altında yer alıyor. Binlerce küçük uydu kullanılarak bir ağ oluşturulacak olan projenin sonunda 12 bin uydudan oluşacak. Proje, 2027 yılında tamamlanacak.

Starlink yakın zamanda Ukrayna'da da savaş nedeniyle altyapının bozulmasının üzerine faaliyete geçmişti. Kara tarafında sadece bir çanak anten benzeri alıcı kullanılması, altyapının uydular üzerine kurulması sayesinde SpaceX'in sistemi daha pek çok olayda internet erişimi için kullanılacak gibi gözüküyor.