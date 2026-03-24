Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Steam İlkbahar İndiriminde Bir Yemek Parasına Satın Alabileceğiniz 10 Dolar Altı Oyunlar

Devam eden Steam İlkbahar İndirimi'nde çok para harcamak istemeyenlerin göz atması gereken, fiyatı 10 dolardan düşük oyunları derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, yılın en büyük kampanyalarından biri olan İlkbahar İndirimi’ni geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek bu etkinlikte farklı kategorilerden yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranlarda fırsatlar oyunseverlere sunuluyordu.

Tabii ki indirimlerde fiyatları ciddi anlamda çok iyi düşen oyunlar da var. Biz de bu içeriğimizde Steam İlkbahar İndirimi'nde 10 dolardan ucuza, yani bir yemek parasından bile daha düşük fiyata alabileceğiniz oyunları derledik.

Steam İlkbahar İndirimi'nde 10 dolardan ucuza satılan oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50)
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
Mountain & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 9,99 dolar (%50)
The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 5,99 dolar (%80)
The Outlast Trials 18,99 dolar 5,69 dolar (%70)
Age of Empires II: Definitve Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65)
Subnautica 20,99 dolar 6,92 dolar (%67)
Death Stranding Director's Cut 18,99 dolar 6,64 dolar (%65)
Rematch 14,99 dolar 8,99 dolar (%40)
Stray 13,99 dolar 8,39 dolar (%40)

Steam İlkbahar İndirimi 26 Mart TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

