Steam İlkbahar İndiriminde Bir Yemek Parasına Satın Alabileceğiniz 10 Dolar Altı Oyunlar

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, yılın en büyük kampanyalarından biri olan İlkbahar İndirimi’ni geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek bu etkinlikte farklı kategorilerden yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranlarda fırsatlar oyunseverlere sunuluyordu.
Tabii ki indirimlerde fiyatları ciddi anlamda çok iyi düşen oyunlar da var. Biz de bu içeriğimizde Steam İlkbahar İndirimi'nde 10 dolardan ucuza, yani bir yemek parasından bile daha düşük fiyata alabileceğiniz oyunları derledik.
İçerikten Görseller
Steam İlkbahar İndirimi'nde 10 dolardan ucuza satılan oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Rust
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Mountain & Blade II: Bannerlord
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|5,99 dolar (%80)
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|5,69 dolar (%70)
|Age of Empires II: Definitve Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
|Subnautica
|20,99 dolar
|6,92 dolar (%67)
|Death Stranding Director's Cut
|18,99 dolar
|6,64 dolar (%65)
|Rematch
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Stray
|13,99 dolar
|8,39 dolar (%40)
Steam İlkbahar İndirimi 26 Mart TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.