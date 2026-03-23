Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

2026 Steam İlkbahar İndirimleri: 5 Dolara (220 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in merakla beklenen mevsimlik indirimlerinden İlkbahar İndirimleri başladı. Peki indirimlerde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar hangileri?

2026 Steam İlkbahar İndirimleri: 5 Dolara (220 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in mevsimsel indirimlerinden İlkbahar İndirimleri nihayet başladı. 26 Mart TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.

Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (220 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.

2026 Steam İlkbahar İndirimleri: 5 Dolara (220 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
2026 Steam İlkbahar İndirimleri: 5 Dolara (220 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
Steam İlkbahar İndirimleri'nde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Totally Accurate Battle Simulator 8.99$ 0.89$ (-%90)
Resident Evil 3 29.99$ 2.99$ (-%90)
Outward Definitive Edition 29.99$ 1.49$ (-%95)
Worms W.M.D 14.99$ 0.74$ (-%95)
Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate 13.99$ 1.39$ (-%90)
Grim Dawn 12.49$ 1.24$ (-%90)
Necrobarista 19.99$ 1.99$ (-%90)
The Long Dark 14.49$ 1.44$ (-%90)
Metro: Last Light Redux 14.99$ 0.74$ (-%95)
The Texas Chain Saw Massacre 7.99$ 2.63$ (-%67)
Lost Rift 12.49$ 2.49$ (-%80)
The Forest 10.49$ 2.30$ (-%78)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Kindergarten 2.99$ 0.74$ (-%75)
DEADBOLT 9.99$ 2.49$ (-%75)
STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 3.19$ (-%92)
Trailmakers 24.99$ 2.49$ (-%90)
Isles of Sea and Sky 7.99$ 1.59$ (-%80)
Dying Light 18.00$ 1.80$ (-%90)
A Way Out 29.99$ 2.99$ (-%90)

Steam İlkbahar İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

