2026 Steam İlkbahar İndirimleri: 5 Dolara (220 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in mevsimsel indirimlerinden İlkbahar İndirimleri nihayet başladı. 26 Mart TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.
Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (220 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.
Steam İlkbahar İndirimleri'nde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Totally Accurate Battle Simulator
|8.99$
|0.89$ (-%90)
|Resident Evil 3
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Outward Definitive Edition
|29.99$
|1.49$ (-%95)
|Worms W.M.D
|14.99$
|0.74$ (-%95)
|Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
|13.99$
|1.39$ (-%90)
|Grim Dawn
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|Necrobarista
|19.99$
|1.99$ (-%90)
|The Long Dark
|14.49$
|1.44$ (-%90)
|Metro: Last Light Redux
|14.99$
|0.74$ (-%95)
|The Texas Chain Saw Massacre
|7.99$
|2.63$ (-%67)
|Lost Rift
|12.49$
|2.49$ (-%80)
|The Forest
|10.49$
|2.30$ (-%78)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Kindergarten
|2.99$
|0.74$ (-%75)
|DEADBOLT
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99$
|3.19$ (-%92)
|Trailmakers
|24.99$
|2.49$ (-%90)
|Isles of Sea and Sky
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Dying Light
|18.00$
|1.80$ (-%90)
|A Way Out
|29.99$
|2.99$ (-%90)
Steam İlkbahar İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:
Peki sizin Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.