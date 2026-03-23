Steam İlkbahar İndirimi'nde Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar: Sakın Kaçırmayın

Steam'de İlkbahar İndirimi hız kesmeden devam ediyor. Sizin için bu kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunları derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatları karşılanamayacak seviyelere gelmişken oyuncular sürekli indirim kampanyalarını takip ediyordu. Steam de bu konuda en çok öne çıkan platformlardan biriydi. Şimdi ise platformun en büyük indirim kampanyalarından biri olan Steam İlkbahar İndirimi resmen başladı.

Steam’in 26 Mart TSi 20.00’ye kadar devam edecek İlkbahar İndirimi, yüzlerce oyunda %90’lara varan oranlarda indirimler sunuyor. Biz de bu indirimlerde fiyatı düşen multiplayer oyunlardan bazılarını sizler için derledik. Bu oyunları arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceksiniz.

Steam İlkbahar İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
ARC Raiders 39,99 dolar 31,99 dolar (%20)
Sea of Thieves 27,99 dolar 13,99 dolar (%50)
Ready or Not 28,99 dolar 14,49 dolar (%50)
EA Sports FC 26 69,99 dolar 20,99 dolar (%70)
Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (%75)
Sons of the Forest 14,99 dolar 4,49 dolar (%70)
Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50)
Forza Horizon 5 29,99 dolar 2,99 dolar (%90)
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
Squad 24,99 dolar 6,99 dolar (%60)

Steam İlkbahar İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

