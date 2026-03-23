Steam İlkbahar İndirimi'nde Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar: Sakın Kaçırmayın

Oyun fiyatları karşılanamayacak seviyelere gelmişken oyuncular sürekli indirim kampanyalarını takip ediyordu. Steam de bu konuda en çok öne çıkan platformlardan biriydi. Şimdi ise platformun en büyük indirim kampanyalarından biri olan Steam İlkbahar İndirimi resmen başladı.
Steam’in 26 Mart TSi 20.00’ye kadar devam edecek İlkbahar İndirimi, yüzlerce oyunda %90’lara varan oranlarda indirimler sunuyor. Biz de bu indirimlerde fiyatı düşen multiplayer oyunlardan bazılarını sizler için derledik. Bu oyunları arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceksiniz.
Steam İlkbahar İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|ARC Raiders
|39,99 dolar
|31,99 dolar (%20)
|Sea of Thieves
|27,99 dolar
|13,99 dolar (%50)
|Ready or Not
|28,99 dolar
|14,49 dolar (%50)
|EA Sports FC 26
|69,99 dolar
|20,99 dolar (%70)
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|2,52 dolar (%75)
|Sons of the Forest
|14,99 dolar
|4,49 dolar (%70)
|Rust
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Forza Horizon 5
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Squad
|24,99 dolar
|6,99 dolar (%60)
Steam İlkbahar İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.